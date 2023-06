La SNCF face aux glissements de terrains et éboulements en Isère

Par deux fois en 15 jours des glissements de terrain du côté de Bourgoin-Jallieu et de Rives ont impacté les circulations des trains entre Lyon et Grenoble. Alors que les perturbations nées du dernier en date sont terminées ce 16 juin au matin, comment la SNCF tente-t-elle de lutter contre ces phénomènes naturels ? Alors même que les climatologues les prédisent de plus en plus fréquents et violents ? Entretien avec Anthony Frison, responsable "risques naturels" à la SNCF pour le secteur des Alpes.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - Le changement climatique risque d'entrainer de plus en plus de phénomènes violents disent climatologues et météorologistes. Comment, concrètement, vous vous adapter à la SNCF ?

Anthony Frison - Alors, au niveau de la SNCF ce qu'il faut savoir, c'est que le changement principal, pour le changement climatique, c'est surtout le recul de l'isotherme annuel zéro degré à 2500 mètres d'altitude en gros. Nos voies sont au maximum situées à 1500 mètres, donc on est un peu moins touchés par ces événements là. Par contre on a toujours effectivement des orages qui sont violents. Il faut savoir qu'auparavant ils n'étaient pas quantifiables. Maintenant, on arrive à les quantifier, avec des alertes radar, donc on arrive un peu mieux à suivre tout ça. Ce n'est pas forcément qu'on a plus d'incidents mais on en parle beaucoup plus.

Donc vous dites qu'il n'y a pas plus de problème liés aux intempéries aujourd'hui qu'avant ?

On avait déjà beaucoup de problèmes. C'est surtout que maintenant on a aussi un réseau qui a gagné en efficacité, en termes de confortement d'ouvrages qui sont répertoriés comme sensibles. Du coup ces ouvrages là, ils sont connus et reconnus, ils sont surveillés et du coup, ils ont une instrumentation en permanence. C'est un métier qui est quand même récent de traiter les risques naturels. C'est quelque chose qui est arrivé plutôt dans les années 90. Avant on faisait beaucoup de curatif, comme tous les maîtres d'ouvrage, et maintenant on arrive à faire du préventif avec de l'analyse de risque. Et on arrive à classifier les ouvrages et à savoir quand est-ce qu'on les traite, et au final on arrive à réduire les impacts sur une voie ferrée.

Donc vous arrivez à prévenir, à empêcher peut être certains dégâts ? Est-ce que vous avez des exemples récents à nous donner ?

Il y a beaucoup d'exemples. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas, qui se passent en masqué par rapport aux circulations. C'est assez facile de l'imaginer dans tout ce qui est éboulements, simplement par la pose d'écrans pare-blocs en amont des voies ferrées et où il y a beaucoup de blocs qui sont finalement arrêtés par les murs, par les écrans posés, et aucune conséquence sur les circulations. Après on ne peut pas annuler tous les risques...

Dans quels secteurs y a-t-il le plus de risques ?

Tout dépend des problématiques. Forcément, pour le type de chute de blocs, c'est plutôt dans les hautes vallées qu'on a les problématiques. Avalanches et laves torrentielles aussi. Après, quand on arrive en plaine, on a des problèmes comme on a eu récemment de glissements de déblais et glissements de remblais. Aujourd'hui dans notre gestion du risque, on a les sites qui sont suivis, et ceux qui bougent le plus, on arrive à les conforter parce qu'auparavant, on les a instrumentés et on arrive à les traiter avant qu'ils ne glissent, ou alors de limiter la conséquence d'un glissement sur nos installations.

Ça n'a pas été le cas récemment entre Saint-André-le-Gaz et Bourgoin-Jallieu ou encore cette semaine entre Saint-André-le-Gaz et Grenoble...

Le dernier qui vient de se passer, c'est simplement une pluie qui est exceptionnelle, comme il s'en produit tous les 50 ans. Ce n'est pas du tout dans les urgences à traiter. On traite déjà les urgences sur des "temps de retour" autour de dix ans et ensuite on traite les urgences plus lointaines. Donc là c'est quelque chose qui est arrivé de manière très, très brève, très intense, et c'est lié aussi au fait qu'on a des voiries en amont qui ont débordé et qui n'ont pas pu retenir toute l'eau qui pourrait être retenue dans un épisode un peu plus lissé sur la durée.

Quand je vous disais que c'était des choses qui pouvaient arriver un peu plus souvent désormais, c'était surtout de ça que je parlais. Ces phénomènes imprévisibles mais aussi plus forts...

Oui, en fait, on a des éléments plus forts, mais on a aussi un réseau qui devient de plus en plus sécurisé au niveau des risques naturels. Il y a 30 ans, on n'avait pas du tout le même niveau de risque sur nos ouvrages. Là, on arrive à avoir quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé et qui va tendre vers quelque chose d'encore plus sécurisé. Après voilà, il y va forcément y avoir des épisodes qui sont exceptionnels, il y en a déjà eu, il y en aura encore, et il faut simplement arriver à faire face déjà aux événements qui sont les plus fréquents. Ensuite les événements exceptionnels, on ne pourra pas forcément tous les gérer. Le risque zéro, c'est sûr qu'on ne l'atteindra jamais et oui, de toute façon, quand on est dans des zones de montagne, il faut s'attendre à avoir des incidents.

Après il y a des endroits où on se pose la question de dévier la voie pour arriver à un niveau de sécurité qui est supérieur. Après, faut savoir que c'est des coûts qui sont astronomiques et parfois la sécurité par arrêt de circulation est plus raisonnable on va dire.

Vous pensez à quel endroit par exemple ?

On a des endroits en Tarentaise (Savoie) où on a imaginé passer en tunnel à la place de rester dans un versant qui est très exposé. En tunnel ou en galerie pare-blocs, on a plusieurs possibilités mais qui sont très coûteuses et qui, au final, mettent en péril d'autres confortements alentour qui pourraient en bénéficier si on se contente simplement d'un "impact de circulation". Ça, ça passe par de la détection c'est-à-dire qu'on arrête nos circulations avant qu'il arrive un accident. Donc en terme de sécurité on est bon, par contre, forcément, ça implique un impact sur la circulation et donc sur la régularité.