La SNCF forme de nouveaux conducteurs pour pallier les départs à la retraite

La SNCF manque de conducteurs de trains, alors elle recrute et elle forme. La raison, ce sont des départs à la retraite non anticipés par l'entreprise. En Haute-Vienne, douze stagiaires ont débuté une formation d'un an, au mois d'octobre, pour devenir conducteur.

Il faut de nouvelles têtes, de nouveaux cheminots, pour conduire, notamment, les TER. À Limoges une formation exceptionnelle est organisée depuis le mois d'octobre avec douze stagiaires. Des reconversions internes à l'entreprise ou bien pour d'autres, venus de l'extérieur, un changement de voie. Une formation dense et soutenue qui durera un an.