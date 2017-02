La SNCF lance sept chantiers sur son réseau alsacien, les voyageurs vont devoir s'adapter

La SNCF a présenté son plan 2017 de rénovation de son réseau alsacien, d'un coût total de 115 millions d'euros : au programme, sept gros chantiers qui vont entraîner des perturbations sur le trafic et obliger les usagers à s'adapter, les temps de trajet vont être rallongés et les horaires modifiés.

La SNCF poursuit son vaste chantier de modernisation du réseau ferroviaire alsacien, en passant à la vitesse supérieure : de trois chantiers en 2016, on passe à sept chantiers en 2017. Le coût global des travaux, essentiellement des renouvellement de voies et des mises en conformité d'équipement, devrait dépasser les 115 millions d'euros.

Sur les sept projets, trois gros chantiers occupent le peloton de tête : sur la ligne Mulhouse-Saint-Louis, 43km de voie doivent être changés, les travaux seront réalisés de nuit ; du côté de la ligne Sélestat-Barr, 17 km de voie doivent être remplacés ; enfin, dernier chantier de taille, le passage à niveau de Molsheim doit être supprimé.

Ces travaux sont indispensables car il faut renouveler les voies en moyenne tous les 33 ans et certains tronçons alsaciens datent de 1919. La faute au réseau TGV, qui a été la priorité ces dernières années, mais ça ne veut pas dire que le réseau actuel est dangereux, explique Marc Bizien, directeur territorial SNCF Réseau Grand Est :

Sur les réseaux vétustes, on met en place des ralentissements de 40km/h donc les réseaux vieux ou neufs ont exactement le même niveau de sécurité.

Sur certains axes, il y a urgence, notamment sur la ligne Strasbourg-Saint Dié en très mauvais état, avec des retards multiples et des suppression de trains. Certains usagers craignent même une fermeture définitive d'une partie de la voie, actuellement desservie par des bus, mais Marc Bizien dément formellement : "Tout rentrera dans l'ordre après les travaux, les trains seront rétablis."

Ces travaux auront un impact sur la circulation, avec la mise en place d'une limitation de vitesse et un allongement moyen des temps de parcours de 3 minutes. Les horaires des trains seront donc adaptés, ce qui risque de compliquer la vie des usagers, même si le but de la SNCF reste de limiter les dégâts. La plupart des travaux se feront de nuit et hors période de pointe. Fabrice Deleaval, responsable de l'établissement TER Rhénan, assure que l'impact sera limité sur les voyageurs :

Les voyageurs seront informés par Internet, sms, fiches horaire sur l'adaptation de l'offre. Et sur certains tronçons où les trains seront supprimés le temps des travaux, des bus de remplacement seront mis en place.

Pour adapter au mieux le trafic aux attentes des usagers à l'issue des travaux, quatre consultations publiques destinées aux Alsaciens sont prévues cette année. Deux viennent de se terminer, deux autres seront lancées dans les mois qui viennent (à consulter sur SNCF réseau), notamment une sur la construction ou non d'une quatrième voie sur l'axe Strasbourg-Vendeheim.