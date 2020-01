La SNCF met en vente des billets à 35 euros pour reconquérir les voyageurs

Opération séduction après 48 jour de grève à la SNCF : il faut reconquérir les usagers charmés par le covoiturage ou les trajets en bus. Plus cinq millions de billets de train à 35 euros vont être mis en vente à partir de jeudi 23 janvier jusqu'au 30 janvier. La grève qui a battu tous les records de mobilisation dans l'histoire de la compagnie ferroviaire aurait coûté près de 850 millions d'euros a annoncé le 1er ministre Édouard Philippe la semaine dernière.

Des voyages à bas prix jusqu'à mi-avril

Ces billets sur les TGV inOui et OuiGo seront disponible pour les voyages jusqu'à la mi-avril et incluent donc les vacances de février. Mais il ne faut pas s'attendre à partir au ski pour 35 euros : la plupart des trains sont complets depuis plusieurs semaines. Le premier weekend de départ, les 7 8 et 9 février, il ne restera plus que 10% des places pour les Alpes à tarif bradé. Ces billets peu cher seront surtout proposés en semaine et hors vacances.

Pas de rabais pour les Intercités

Les associations de voyageurs regrettent que les Intercités, pourtant très perturbés durant la grève, ne soient pas concerné par ce geste commercial. Au total, trois millions de billets à moins de 35 euros seront proposés sur les TGV inOui et deux millions sur les OuiGo. Si vous détenez une carte Avantage (Jeune, Famille, Senior ou Weekend), vous pourrez aussi profiter d'une remise supplémentaire de 30%. Les abonnés TGV auront droit à un autre geste de la part de la SNCF : un dédommagement de 50 à 100% de leur abonnement de février.