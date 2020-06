La SNCF mise sur les prix en bas en Bretagne pour faire revenir les voyageurs

Malgré une reprise timide du trafic et de la fréquentation sur les lignes bretonnes après le confinement, la SNCF se projette sur la période estivale. Avec une politique de prix bas et des mesures sanitaires strictes dans les rames, l'entreprise compte bien attirer les Français en Bretagne cet été.

"La reprise se fait à un rythme trop lent". C'est le constat fait par Gérard Lahellec, vice-président chargé des transports et des mobilités en Bretagne lors d'une conférence de presse ce jeudi 18 juin. Une reprise timide qui est visible à la SNCF. Même si le trafic à repris à 85% sur le réseau breton (100% à la fin du mois de juin) selon Laurent Beaucaire, directeur SNCF voyageurs Bretagne, le taux de fréquentation des TGV et TER n'est lui que de 30%. Difficile aussi pour l'entreprise de se projeter car les réservations sont le plus souvent faites à la dernière minute, parfois seulement une semaine avant le départ.

Des prix très bas pour cet été

Alors pour retrouver un peu d'attractivité , la SNCF en Bretagne mise sur des prix cassés, notamment en ce qui concerne les trains régionaux. L’entreprise proposera chaque premier samedi du mois un billet TER à 5 euros, sur tous les trajets. Des billets à moitié prix aussi les mardis, mercredis, et jeudis, pouvant descendre parfois à 2 euros 50. Les jeunes pourront profiter d'une opération nationale sur toutes les lignes TER de France avec un abonnement à 29 euros par mois.

Même baisse pour les trains à grande vitesse. La compagnie ferroviaire a déjà annoncé que 3 millions de billets seront plafonnés à 49 euros. Des offres sont déjà disponibles avec des trajets Paris-Rennes à 16 euros seulement. "Le TGV en Bretagne c'est 40 000 places et 19 gares sur toute la région" rappelle Christel Pujol-Araujo, directrice TGV Bretagne.

Rassurer sur les conditions sanitaires

Mais est-ce que cette baisse des tarifs va suffire à attirer les voyageurs dans notre région cet été ? Alors que 50% des Français souhaitent partir en vacances en France, et notamment en Bretagne. "On peut penser que les gens vont prendre leur voiture pour éviter toute contamination dans les transports collectifs" souligne Gérard Lahellec. Alors la SNCF se veut rassurante notamment sur le nettoyage et la désinfection des rames. "Nos équipes sont mobilisées tous les jours, et nous utilisons des produits spécifiques pour nettoyer nos trains" explique Laurent Beaucaire.

Dans tous les cas la réussite de la saison estivale est un enjeu majeur à la SNCF mais aussi pour les autres services de transport en commun. La région Bretagne a connu pendant le confinement une baisse de ses recettes transports de 50 000 000 d'euros d'après les premières estimations.