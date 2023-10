La SNCF modifie les horaires des TER à cause des feuilles mortes

A partir du lundi 9 octobre 2023 et tout cet automne, les trajets des TER en Sarthe seront légèrement plus longs. La faute aux feuilles mortes qui tombent sur les voies ferrées. Un phénomène connu : la chute de feuilles et les pluies automnales créent une pâte végétale sur les rails entrainant une perte d'adhérence. Il y a deux conséquences principales : le patinage (les roues patinent, les trains ont du mal à atteindre leur vitesse normale) et l'enrayage (les distances de freinages sont plus longues car les roues se bloquent et glissent sur les rails).

C'est l'automne ! Pourquoi les feuilles mortes et l'humidité ne font pas bon ménage ?

Autre risque : le déshuntage, c'est à dire une brève perte de contact entre le train et les rails. Le train disparait alors des écrans radar. On parle de "train fantôme". Cela peut être particulièrement dangereux car le déshuntage peut empêcher la détection du train par le système de signalisation aux passages à niveau.

Par ailleurs, cela peut abîmer le matériel. Les roues se bloquant sur la phase de freinage, elles frottent contre les rails et se déforment devant ce qui est appelé "des roues carrées". Les trains sont donc régulièrement contrôlés à l'automne. Ce qui peut "générer une tension sur le parc et impacter le trafic" explique Nicolas Bombera, directeur TER Maine Anjou.

Un train brosseur pour retirer les feuilles

Des opérations d’élagage et de débroussaillage sont menées avant et durant l'automne pour limiter les chutes de feuilles mortes sur les voies. Ces prochaines semaines, la SNCF va également utiliser un train brosseur pour nettoyer les rails. Enfin, sur ces derniers, du sable est projeté, comme le fait la Setram pour le tramway au Mans, pour accroître l'adhérence.

Nouveaux horaires

Sur cette période automnale, la SNCF met en place de nouveaux horaires, consultables ici . Il faut compter quelques minutes supplémentaires. En Sarthe, cela concerne les lignes suivantes :