La SNCF ouvre la vente de ses billets de train pour les vacances d'été 2021

Ce mardi 30 mars, la SNCF ouvre la vente des billets e TGV, Intercité, OuiGo et même les Preums pour les congés d'été, du 3 juillet au 29 août inclus. Face à la crise, la SNCF propose même les tarifs Prem's et poursuit son offre d'échange et de remboursement.

Ce mardi, la SNCF ouvre la vente de ses billets d'été sur son site internet, en gare et les agences agréées. Dès 6 heures, vous pourrez réserver sur tous les trains qui vont rouler du samedi 3 juillet au dimanche 29 août inclus. C'est donc maintenant qu'il faut vous y prendre pour obtenir les tarifs les plus avantageux : comme de coutume, premier arrivé, premier servi et à petit prix. Nouveauté cette année : le vente de billets Prem's et la possibilité de pouvoir choisir votre place dans les OuiGo.

Tous les trains ouverts à la réservation

La vente concerne les TGV, les Intercités mais aussi les billets Prem's, déjà à petit prix. D'ordinaire, ils sont mis en vente 4 mois à l'avance mais pas inclus lors des réservations saisonnières. Autre ajout cette année, la possibilité moyennant un supplément de 3 à 7 euros de choisir votre place exacte dans un train OuiGo, la marque low cost de la SNCF, sur les 41 itinéraires existants. Un trajet pour adulte commence à 10 euros, à 5 euros pour enfant.

Des difficultés à se projeter

Les contraintes dans les 19 départements "en semi-confinement" a poussé la SNCF à réduire la voilure sur les trajets en TGV : 3 TGV sur 10 sur l'axe Nord, 6 trains sur 10 sur les axes Atlantique et Sud-Est depuis le lundi 29 mars. L'incertitude de la situation sanitaire pourrait refroidir les voyageurs : la compagnie poursuit donc sa politique d'échange et de remboursement jusqu'à trois jours avant le départ et ce jusqu'à la fin du mois d'août.