La SNCF présente à Brive ses nouvelles rames pour la ligne Intercité Paris-Limoges-Toulouse

Sur fond de polémique depuis le courrier du patron de Legrand ce week-end, la SNCF a présenté à Brive ses nouvelles rames pour la ligne Intercités Paris, Limoges, Toulouse. Elles vont remplacer progressivement les rames corail sur la ligne POLT ainsi que sur la ligne Paris - Clermont-Ferrand.

ⓘ Publicité

Des nouvelles rames à 25 millions d'euros

Ce sont des rames fabriquées par l'entreprise espagnole CAF, plus confortables, plus rapides, hyperconnectées, entièrement accessibles aux personnes en fauteuil roulant, autant en 1ère qu'en 2nd classe. Cela a coûté près de 25 millions d'euros pièce.

***"*C'est un train complètement adapté aux lignes qu'il traverse parce qu'il n'est fait rien que pour ces lignes. Ce n'est pas un matériel qui existe aujourd'hui et on est en train de le faire pour le préparer à Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont" explique Isabelle Gaillardon, chef de projet Intercités.

Un déploiement à partir de 2023

Le sénateur corrézien Daniel Chassin est un grand utilisateur de la ligne vers Paris. Il dénonçait régulièrement les problèmes récurrents sur la desserte, les retards, annulations et les suppressions de trains. Et ces rames sont encore loin de le satisfaire. ***"*On nous les avait promises quand Madame la première Ministre était venue à Limoges. On ne va les avoir qu'en 2024, 2025" s'impatiente le sénateur. Des reproches qui font écho à ceux du patron de Legrand à la SNCF.

Il faudra effectivement s'armer de patience même pour voir arriver ces nouvelles rames. Leur déploiement se fera à partir de 2023 pour que la totalité des rames corail soient remplacées au plus tard fin 2026.

La maquette de ce nouveau train peut se visiter jusqu'à ce mardi 6 décembre devant la gare de Brive.