La SNCF prévoit 50 chantiers en Occitanie en 2022 : quinze dans le Gard et en Lozère

Pour l'année 2022, la SNCF prévoit d'investir plus de 313 millions d'euros pour une cinquantaine de chantiers sur le réseau ferroviaire en Occitanie. Une quinzaine d'entre eux concernent le Gard et la Lozère, notamment sur la ligne Nîmes-Montpellier et sur la ligne des Cévennes.