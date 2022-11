La SNCF prévoit des perturbations pour ce jeudi après une soirée chaotique entre Paris et les Hauts-de-France

Des usagers de la SNCF ont vécu ce mercredi une soirée cauchemardesque : en raison des intempéries et d'un problème électrique à Villiers-le-Bel où une caténaire a été arrachée, le trafic des trains entre Paris et les Hauts-de-France a été très perturbé, avec des TGV et des TER à l'arrêt.

Des incidents à cause des intempéries

Plusieurs voyageurs bloqués, ainsi que le vice-président de la Région chargé des Transports, Franck Dhersin, ont posté des messages sur les réseaux sociaux.

"Plusieurs incidents causés par le coup de vent qui a soufflé sur le nord de la France hier ont perturbé fortement en soirée les circulations ferroviaires entre Paris et le nord de la France, écrit la SNCF dans un communiqué, envoyé dans la nuit. Plusieurs arbres et branches d’arbres tombés sur les voies ou sur les caténaires ont été repérés à partir de 20h30, notamment près de Beauvais, dans l’Oise, et de Survilliers et Villiers-le-Bel, au nord du Val d’Oise."

"Les équipes caténaires de SNCF Réseau se sont rendues sur place dès 21h30 pour procéder aux diagnostics et aux réparations des installations endommagées. Près de 30 kilomètres de voies ont dû être inspectées", poursuit la compagnie, qui ajoute : "La préfecture de police a été sollicitée pour mobiliser les compagnies de taxis et faciliter la prise en charge des clients une fois arrivés à Gare du Nord."

Des perturbations encore ce jeudi pour les TER

Des travaux ont été effectués sur les voies et devraient ce poursuivre. Par conséquent, la SNCF prévoit encore des perturbations pour ce jeudi, avec du mieux pour les TGV

"La circulation sera normale pour les TGV Nord et les trafics grande vitesse (Thalys, Eurostar), mais sera perturbée toute la journée sur les lignes TER du Y Picard (Paris-Creil-Amiens et Paris-Creil-Compiègne) ainsi que sur le RER D. Les clients sont invités à consulter les outils d’information voyageur avant de se déplacer", conclut la SNCF.