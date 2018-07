La SNCF est née en 1938 en regroupant toutes les sociétés privées et publiques des chemins de fer. 80 ans après, l'entreprise veut enrichir ses archives et les partager. Elle lance donc un appel aux français qui ont, une fois sur quatre, un ancêtre cheminot.

Béziers, France

Le système mis en place par la SNCF est simple : que vous vouliez partager vos archives ou simplement les consulter, un seul site internet : www.collection80.sncf.com

L'entreprise invite tous ceux qui ont conservé des souvenirs professionnels ou de famille liés au train d'en faire profiter à tous. Photos, films numérisés, publicités, billets de voyage, etc... La SNCF possède deux centres d'archives : au Mans et à Béziers. Laurence Bour, la responsable du site biterrois lance un appel :

Cela permettra à tout le monde de profiter de ce patrimoine au lieu de rester dans le domaine familial

Laurence Bour, responsable du centre d'archives de Béziers Copier

Le centre d'archives de Béziers qui recueille tout ce qui concerne le personnel SNCF, compte la bagatelle de 11km d'archives, soit un million et demi de dossiers papier et autant de micro-fiches. 80 ans de souvenirs de cheminots qui ont eu parfois la vie dure et qui font tous partie du patrimoine français. Laurence Bour retrace les années avant La Libération

Les cheminots ont participé à La Résistance. Ils sont dans la mémoire de tous

Les cheminots ont eu un métier difficile et font partie de l'Histoire Copier

Une lettre de recrutement de la SNCF datée de 1938 © Radio France - Gaëlle Schüller