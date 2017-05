La SNCF rebaptise ses TGV classiques inOui

La marque inOui va-t-elle remplacer le sigle TGV dans le langage courant ? La SNCF a choisi en tout cas de changer le nom de ses lignes à grande vitesse classiques pour les rebaptiser inOui. Une stratégie qui prépare l'ouverture à la concurrence de 2021.

Eurostar, Thalys, Ouigo... et bientôt inOui. Ce sont toujours des trains à grande vitesse, mais la SNCF ne les appellera plus TGV. L'entreprise a annoncé vendredi qu'elle allait rebaptiser ses lignes classiques à partir du 2 juillet et c'est la ligne Paris-Bordeaux qui inaugurera la nouvelle terminologie marketing. Pour la SNCF, il s'agit notamment de différencier son offre classique de l'offre low-cost Ouigo. Les services et donc les tarifs sont différents. Dans les trains inOui, on devrait retrouver plus de confort, le wifi, la voiture bar et d'autres possibilités... absentes ou payantes dans les Ouigo.

Pour la SNCF, il s'agit de se préparer à l'ouverture du trafic grande vitesse à la concurrence en 2021. L'entreprise veut attirer d'ici là dans ses TGV 15 millions de voyageurs supplémentaires. Dans cette stratégie, l'"arme de conquête" du président de la SNCF Guillaume Pepy, c'est le low-cost Ouigo, qui doit passer en trois ans de 5 à 25% du trafic grande vitesse. L'offre à petits prix sera déployée sur tous les axes nationaux, d'où la volonté de bien distinguer l'offre classique. Il faut "passer un cap de qualité de service", selon Guillaume Pepy, qui annonce 2,5 milliards d'euros d'investissements pendant trois ans. Les agents seront formés pour plus de disponibilité auprès des passagers et les rames rénovées.

https://t.co/C1eOLIOEmF c'est plus qu'un nom c'est un nouveau compagnon de voyage rendez-vous lundi — Voyages-sncf.com (@Voyagessncf_com) May 26, 2017

Après Paris-Bordeaux, ce sont les lignes Paris-Lyon, puis Paris-Strasbourg qui hériteront du nom inOui d'ici fin 2017. Et le déploiement se poursuivra d'ici 2020, avant l'ouverture à la concurrence du trafic passager.

En attendant lundi et la présentation par la SNCF de cette nouvelle offre, Twitter s'en est évidement donné à coeur joie :