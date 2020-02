La SNCF réclame une expertise judiciaire après les inondations dans le Biterrois

SNCF Réseau vient de saisir le tribunal administratif de Montpellier après les fortes intempéries des 22 et 23 octobre 2019 dans le Biterrois (plus de 240 millimètres d'eau en l'espace 24 heures). Elle a déposé un recours le 18 février contre la commune de Villeneuve-lès-Béziers, l’agglomération de Béziers, les ASF et le syndicat mixte de la vallée de l’Orb et du Libron.

La voie ferrée s’est affaissée après les précipitations. L'ouvrage s’est transformé en digue avant de céder sous la pression de l’eau. Des milliers de mètres cubes d'eau ont alors envahi le nord-ouest de Villeneuve-lès-Béziers. Les buses d’évacuation des eaux sous la voie étaient obstruées, comme nous l'avions constaté à l'époque.

Une expertise judiciaire en vue d'une action contentieuse future

Le trafic des trains entre Béziers et Narbonne a été interrompu pendant un mois. Ce référé-expertise a pour objectif de mieux comprendre les causes de cet affaissement. Une dizaine de brèches sont apparues ainsi qu'une vingtaine d'affouillements dans le remblai ferroviaire. Un pan entier de ce remblai s'est par ailleurs effondré.

Des rails suspendus dans le vide

Des trous jusqu'à cinq mètres de profondeur ont été creusés par l'eau, emportant les pierres utilisées pour sa construction. L'eau a ensuite dévalé la pente, emportant tout sur son chemin.

L'établissement public territorial de bassin Orb et Libron (syndicat mixte) n'est pas surpris de ce recours. "La SNCF cherche un coupable, à prendre de l'argent là ou elle peut',' déplore son directeur, Laurent Rippert.

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté d’agglomération de Béziers a délégué une partie de l’entretien des cours d’eau au syndicat mixte (Loi Gémapi).

"La SNCF cherche un coupable pour compenser ses pertes financières liées à son activité."

Même son de cloche du maire de Villeneuve-lès-Béziers qui craint à terme que la Ville soit poursuivie comme les autres. La SNCF cherche récupérer ce qu’elle a perdu, dit Jean-Paul Galonnier. ''Pourtant, elle n'est pas irréprochable'' d’après l'élu.

"Des passages souterrains d'eau étaient bouchés. Ils ont rapidement été recouverts au moment des travaux. C'est curieux..."

Pas de commentaire de la SNCF qui rappelle juste qu’il s’agit à ce jour d’un référé-expertise dans le but de comprendre les causes de cet affaissement. Cette expertise pourrait cependant donner lieu à des litiges indemnitaires.

À l'époque, de nombreux riverains de Villeneuve-lès-Béziers s'interrogeaient de l'arrivée subite d'une énorme vague d'eau faisant déborder le canal du Midi.

