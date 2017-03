La SNCF renouvelle près de 4 kilomètres de voies ferrées la nuit à Fleury-les-Aubrais

La SNCF modernise son réseau de lignes classiques. Elle renouvelle toutes les nuits une partie de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, au nord de la gare des Aubrais. Ce sont 3,9 kilomètres de voies ferrées qui sont changées. Le chantier a débuté fin janvier, il se terminera mi-mai.

Comme prévu, l'année 2017 voit l'accélération des travaux sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. La ligne POLT permet de relier l’Île-de-France au Grand Sud-Ouest et à l’Espagne. C'est un axe structurant du réseau ferroviaire. Les travaux ont commencé sur la ligne, il y a 5 ans : renouvellement et maintenance des matériels ferroviaires, construction d’ouvrages d’art, automatisation. De nombreux chantiers sont prévus jusqu’à l’horizon 2026.

Les travaux ont lieu toutes les nuits entre 21 heures 30 et 6 heures du matin. © Radio France - Lydie Lahaix

Les travaux ont lieu en ce moment au nord de la gare des Aubrais

Un jour, il n'y aura plus de retards entre Orléans et Paris! C'est la promesse de la SNCF qui renouvelle en ce moment une partie de la ligne dans le Loiret. 3,9 kilomètres de voies ferrées sont concernées au nord de la gare des Aubrais. Le chantier a débuté fin janvier, il se terminera mi-mai. Les travaux se font la nuit entre 21h30 et 6h du matin. C'est un chantier de grande ampleur, il monopolise 5 soirs par semaine 80 personnes, des ouvriers d'entreprise de travaux et des cheminots.

Ici, les rails ont 45 ans d'âge. Il était temps de les changer. Si on attend trop longtemps, des défauts sur les voies apparaissent et cela a des conséquences sur les temps de parcours avec des ralentissements - Claude Solard, délégué général de SNCF Réseau

La SNCF modernise son réseau de lignes classiques dans toute la France. "Ce sont 1600 chantiers de cette nature comme à Fleury-les-Aubrais qui sont prévus en 2017," précise Claude Solard, le délégué général SNCF Réseau et d'ajouter que "cela représente 46 milliards d'euros d'investissement pour les collectivités locales et SNCF Réseau dans tout le territoire." Mais c'est le prix à payer pour avoir de nouveau "un réseau performant et de qualité pour les usagers du train."

80 personnes travaillent chaque nuit sur le chantier. © Radio France - Lydie Lahaix

Voici les prochaines dates des travaux POLT avec interruption de circulation en 2017:

Semaine 18 : du 06/05 au 08/05 – 52h

Semaine 21 : du 25/05 au 28/05 – 72h

Semaine 22 : du 03/06 au 05/06 – 52h

Semaine 37 : du 16/09 au 17/09 – 40h

Semaine 39 : du 30/09 au 01/10 – 40h