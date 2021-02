La SNCF revoit à nouveau à la baisse le nombre de TGV Brest Paris et Quimper Paris

La SNCF revoit à la baisse le nombre de TGV en circulation entre la Bretagne et Paris. Depuis mardi 2 février, il n'y a plus que 7 allers-retours Brest- Paris et Quimper- Paris. La fréquentation des voyageurs est en baisse, semaine après semaine.

Des voyageurs nous ont alertés sur des annulations de TGV dans les prochains jours. Et effectivement, la SNCF vient de revoir à la baisse le nombre de TGV entre la Bretagne et Paris. Depuis mardi, le nombre d'allers-retours Brest-Paris et Quimper-Paris est passé de 8 à 7. Depuis le couvre-feu, la SNCF a noté une nouvelle baisse de la fréquentation et doit revoir son plan de charge. Avant la pandémie, les voyageurs avaient le choix entre 10 allers-retours Brest Paris ou 9 allers-retours Quimper Paris par jour.