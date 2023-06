La SNCF se dirige vers un nouvel été record malgré des prix prohibitifs

La SNCF a vendu 500.000 billets de plus que l'an dernier à la même période, pour les mois de juillet et août.

On attend plus de monde dans les gares et dans les trains cet été. La SNCF a mis en vente 450.000 billets supplémentaires cette été par rapport à la même période en 2022. L'an dernier, la SNCF avait vendu près de 23 millions de billets pour la saison estivale durant laquelle elle avait écoulé près de 23 millions de billets. Autre signe que l'été sera chaud pour l'entreprise ferroviaire : la SNCF a vendu, au 20 juin, 500.000 billets de plus pour les mois de juillet-août par rapport à 2022 à la même période, a annoncé ce mardi Alain Krakovich, en charge des TGV et des Intercités au sein de la SNCF.

Nouvelles lignes ouvertes pour l'été

Cet été marque une nouveauté pour les usagers de la SNCF : plusieurs nouvelles lignes vont ouvrir ces prochaines semaines. Une liaison Bordeaux-Francfort va être mise en place tous les samedis, également un troisième aller-retour quotidien va être mis en place entre la France et l'Espagne. Près de 20.000 billets vont être ajoutés chaque semaine sur la liaison Bordeaux-Paris, grâce à la livraison tardive de 6 TGV par Alsthom. Une ligne qui a vu une augmentation de voyageurs de 10% à l'été 2022. Toutefois Alain Krakovich nuance : "il reste 70% des places en vente pour juillet-août et 50% pour les destinations les plus demandées."

Trois lignes Ouigo avaient également été annoncées en 2022 depuis Paris vers Brest, La Rochelle, et Perpignan. À chaque fois avec une liaison quotidienne.

"Le train coûte cher" - Alain Krakovich, en charge des TGV et des Intercités au sein de la SNCF

La SNCF profite d'une ruée sur les billets malgré leur prix exorbitant. Si vous prenez le train depuis Paris à la fin du mois de juillet, vous risquez de tomber sur des billets à plus de 100 euros pour aller à Bordeaux, Marseille ou encore Quimper. "Si on veut des prix bas, il faut la carte Avantage, il faut regarder les Ouigo et il faut anticiper, a réagit Alain Krakovich. (...) De fait, le train coûte cher."