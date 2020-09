La SNCF souhaite simplifier son offre tarifaire

Presque un an après son arrivée à la tête de la SNCF, Jean-Pierre Farandou fait le point sur la situation de l'entreprise dans une interview parue chez nos confrères des Echos. Le groupe a subi coup sur coup la grève la plus longue de son histoire sur la réforme des retraites et le confinement. Résultat, 10 à 15% de la classe affaires n'est pas encore revenue au train : "il nous faudra environ deux ans pour retrouver les courbes de trafic antérieures à la crise" estime Jean-Pierre Farandou.

Vers des tarifs simplifiés ...

Alors que l'Etat vient de débloquer 4,7 milliards d'euros pour la SNCF dans le cadre du plan de relance, Jean-Pierre Farandou souhaite moderniser le réseau et développer le train de nuit. Le président de l'entreprise veut aussi rendre l'offre tarifaire plus lisible :

La perception c'est que le TGV est cher et c'est un problème. Le prix moyen d'un billet de TGV est de 45 euros et cela a même tendance à baisser avec le développement de Ouigo. Nous devons réfléchir à une évolution de notre politique tarifaire, plus simple.

Mais pas forcément moins chers

Actuellement, la SNCF dispose d'un modèle critiqué pour son opacité basé sur l'offre et la demande : l'entreprise vend d'abord les billets les moins chers jusqu'à épuisement et ensuite les plus chers. "Dans les années 1990, avec l'essor du TGV, nous avons mis fin à la tarification kilométrique, pour nous inspirer du modèle aérien" détaille Jean-Pierre Farandou.

Cet ancien système va-t-il revenir à la mode ? Est-ce que les tarifs des TGV vont baisser ? Les réponses ne devraient pas être connues tout de suite, la réflexion sur ce nouveau système tarifaire doit prendre entre six mois et un an selon le patron de la SNCF.

L'an passé, la SNCF avait déjà fait le ménage dans son offre tarifaire en ne conservant que trois tarifs et en facilitant les échanges de billets sans toucher au système de fixation des tarifs.