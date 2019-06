La SNCF sous pression tout le weekend en Touraine

Indre-et-Loire, France

Alors que les départs en vacances ont commencé dans les gares ce vendredi soir , la crainte s'amplifie de voir les retards et les suppressions de trains se multiplier à cause de la canicule. Jeudi, des retards et des annulations il y en a eu d'énormes entre Tours et Vierzon, entre Tours et Angers, et entre Tours et Orléans. Cette pagaille était dûe à l'arrachement d'une caténaire par un train de fret à St Pierre des Corps. Une vingtaine de TER et Intercités ont été impactés ainsi qu'un millier de voyageurs. Et depuis, la parole se libère chez les usagers de la SNCF.

Il a les yeux rivés sur le panneau d'affichage des départs, ce voyageur de la ligne Tours-Saumur critique la lenteur des informations données par la SNCF.

C'est un peu catastrophique! On n'a pas d'informations fiables. On nous annonçait 25 minutes de retard au départ. Après, cela n'a pas arrêté de changer -un voyageur de la ligne Tours-Saumur

Un autre habitué de la ligne Tours-Saumur se plaint du mauvais fonctionnement de la climatisation.

Franchement par rapport au confort, nous sommes en 2019, c'est limite! Moi je vais jusqu'à Langeais, j'ai une demi-heure de train mais ceux qui vont jusqu'à Saumur avec une clim défaillante, bonjour! Il fait au moins 40 degrés là-dedans - un habitué de la ligne

Des TER inconfortables et mal climatisés, une information insuffisante sur les annulations: deux reproches auxquels Bruno Morin, le directeur de la production TER en Centre-Val de Loire, tente de répondre: "l'objectif très clair c'est de faire bien évidemment rouler des trains qui sont équipés de climatisation, maintenant on n'est jamais à l'abri de pannes en ligne, c'est vraiment une préoccupation importante pour nous" . Réponse aussi sur la lenteur des informations en gare lors de la pagaille de jeudi: "le temps nécessaire à la fois à la visite des installations défaillantes pour constater les dégâts, le diagnostic qui forcément a été un peu long compte tenu de la zone impactée, tout cela fait que les décisions ont été un peu longues à prendre afin de prendre en charge le maximum de voyageurs " Et le directeur d'insister pour que les voyageurs n'hésitent pas à faire remonter tous les incidents via leur application smartphone de la SNCF. Avant le rush des départs en vacances dans les gares, il détaille les mesures préventives prises par la SNCF en Touraine afin de réduire l'impact de la canicule sur le trafic ce weekend.

On a réequipé tous nos stocks de bouteilles d'eau qu'on distribue aux clients quand il y a des problèmes d'hydratation. On fait des tournées spécifiques de surveillances de nos installations, tous les jours pour essayer de détecter d'éventuels problèmes. Nos équipes se mobilisent pour réparer aussi au plus vite les systèmes de climatisation qui seraient en panne. Et nous n'avons pas chômé depuis le début de la canicule-Bruno Morin

La caténaire responsable de la pagaille en gare de Tours jeudi a été réparée vendredi matin pour limiter les conséquences des incidents liés à la canicule. Ce vendredi, Edouard Philippe et Elisabeth Borne ont demandé aux usagers de la SNCF de différer si possible leur voyage. Les trains qui ne sont ni annulés, ni retardés, circulent à vitesse réduite sur les lignes TGV.