Normandie, France

Un allègement du plan de transport est mis en place entre lundi 12 février et jeudi 15 février inclus à cause des intempéries de ces derniers jours. Plusieurs rames ont été endommagées. Plus de 35 voitures ont des vitres cassées à cause des projections de glace quand les trains se croisent. Il y a aussi des moteurs abîmés par des infiltrations de neige.

Des trains supprimés sur la ligne Paris Rouen Le Havre

Dans le sens Paris - Rouen –Le Havre

13101 de 07h18 (Paris - Rouen)

3115 de 14h50 (Paris – Le Havre)

3117 de 15h50 (Paris – Le Havre)

123 de 17h23 (Paris – Le Havre)

13115 de 17h28 (Paris - Rouen) : proposition de report sur le 3125 (départ 17h48 circulera pour Rouen et Le Havre et assurera exceptionnellement les arrêts de Vernon, Gaillon, Val de Reuil et Oissel)

3127 de 18h24 (Paris - Rouen)

3133 de 19h48 (Paris – Le Havre)

Dans le sens Le Havre – Rouen – Paris

3106 de 06h55 (Rouen – Paris)

3106 de 07h00 (Le Havre – Paris)

3118 de 12h59 (Le Havre – Paris)

3130 de 18h02 (Le Havre – Paris)

13128 de 19h09 (Rouen – Paris)

3132 de 19h15 (Le Havre – Paris)

Au moins 85% à 90% du plan de transport doit être assuré, et le report vers un autre train ne devrait pas dépasser les 30 à 45 min maximum.