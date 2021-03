La SNCF supprime trois allers-retours quotidiens entre Le Mans et Paris

Avec le confinement en Île de France la SNCF ne propose plus que neuf allers-retours par jour entre Le Mans et Paris.

Avec le confinement de 19 départements dont la région parisienne et une baisse de fréquentation de la part des usagers, la SNCF a décidé de supprimer plusieurs trains sur l'ensemble de son réseau TGV. Parmi ces annulations, trois allers-retours entre Le Mans et Paris sont supprimés dès ce lundi 29 mars . Ainsi la liaison entre Le Mans et la capitale passe de douze à neuf trajets par jour. La SNCF avait déjà supprimé trois trajets en début d'année sur cette même ligne faute de voyageurs.

Maintien du même nombre de trains en heures de pointe

Les annulations de trains concernent principalement des liaisons en journée où une baisse de fréquentation a été constatée depuis le début de l'année 2021. Cependant, les trains aux heures de pointe, les plus empruntés par les Manceaux qui travaillent à Paris, sont maintenus.

Annulations trains Le Mans - Paris :

8h51>9h56

9h40 >10h40

12h34>13h38

16h30>17h32

Annulations trains Paris - Le Mans :