La SNCF suspend une ligne TER dans les Pyrénées-Orientales "à cause du covid"

Aucun train ne circulera jusqu'au 2 janvier entre Perpignan et Villefranche-de-Conflent. La SNCF évoque des cas de covid. La CGT dénonce une décision "abjecte" et pointe les sous-effectifs.

La circulation des trains est totalement interrompue ces deux prochaines semaines sur la ligne TER entre Perpignan et Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales). Pour se justifier, la SNCF évoque la crise sanitaire : la multiplication des contaminations et des cas-contacts chez les cheminots l'oblige à "adapter le plan de transport". Quelques bus de substitution sont mis en place.

Dans un communiqué, la CGT dénonce une décision "autant injuste, qu’abjecte et incohérente", qui va "à l’encontre du service public et va pénaliser une nouvelle fois les populations". Selon le syndicat, la crise sanitaire ne serait qu'un prétexte : "certes, il y a quelques agents en isolement pour COVID, mais cela ne justifie nullement la suppression totale des circulations (...). La réalité est tout autre ! C’est bel et bien le sous-effectif dénoncé par les cheminots tout au long de l’année qui en est la cause."

"Cette décision est scandaleuse", réagit également Enric Balaguer, le président de l'association de usagers de la ligne, "elle illustre le mépris de la SNCF vis-à-vis du monde rural." La ligne Perpignan-Villefranche était déjà restée fermée pendant plus de deux ans, suite au drame de Millas puis aux dégâts de la tempête Gloria. A l'époque, l'association avait fustigé le manque de volonté de la SNCF pour rétablir la circulation des trains.

Selon la CGT, plusieurs autres lignes seraient également concernées dans la Région par "ces fermetures arbitraires" : "Carcassonne-Quillan, Nîmes-Grau du Roi, Toulouse-Capdenac etc…"