La SNCF va rajouter des trains entre Valence TGV paris et lyon, en 2020

Cela fait des mois qu' usagers et élus manifestent contre des suppressions de trains en gare de Valence TGV à cause des travaux en cours jusqu'en 2023 à la gare de Lyon Part-Dieu. Ce jeudi, le président de valence romans agglo annonce que la SNCF devrait rajouter des trains en 2020.

Valence, France

Il y aura des trains supplémentaires en 2020 entre valence TGV et Lyon ou Paris C'est le président de Valence Romans agglo, Nicolas Daragon ( LR) qui l'annonce ce jeudi. Depuis des mois usagers et élus ont manifesté contre la suppression de certains trains en gare de Valence TGV. Des modifications imposées d’après la SNCF par le très gros chantier de restructuration des voies et de la gare de Lyon Part-Dieu. Mais en 2020 la SNCF va donc rajouter des dessertes.

Il y aura un un aller retour valence TGV /Paris supplémentaire chaque jour. 11 trajets contre 10 aujourd’hui.

Un aller supplémentaire aussi entre valence et lyon soit 13 au lieu de 12 ( pas de retour en plus ) et les trains du matin pour arriver à Lyon avant 9 heures sont rétablis ainsi que les retours le soir depuis Lyon Part-Dieu. La SNCF devrait confirmer ces changements en septembre.