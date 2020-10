La SNCF va remplacer 18 km de rails entre Angers et Nantes

A partir du mois de novembre et jusqu'en septembre 2021, la SNCF va procéder au renouvellement de 18 km de rails entre Angers et Nantes. Ces travaux auront lieu la nuit pour ne pas perturber la circulation ferroviaire du quotidien.

La SNCF poursuit la modernisation de son réseau, elle va entamer un nouveau chantier entre Angers et Nantes, il se déroulera en deux phases à partir du mois de novembre et concernera trois communes du Maine-et-Loire (Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-prés, Champtocé-sur-Loire) et une de Loire-Atlantique (Montrelais). Dans un premier temps, jusqu'à la fin de l'année, six kilomètres de rails vont être renouvelés puis entre juin et septembre, ce sont 12 km qui seront remplacés.

Nuisances sonores

Dans un communiqué publié ce mardi, SNCF Réseau précise que ce chantier de six millions d'euros n'aura aucune conséquence sur la circulation ferroviaire puisqu'il se déroule de nuit, du lundi soir au samedi matin entre 23 heures et 5h30. En revanche, ces travaux provoquent des nuisances sonores. Elles sont causées par les trains de chantier et par les avertisseurs déclenchés avant leur passage pour assurer la sécurité des ouvriers.