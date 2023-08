La SNCF veut faire rouler des trains plus lents mais moins chers sur la ligne Paris-Le Mans-Rennes

D'ici le 15 décembre 2024, la SNCF devrait lancer une offre "Ouigo train classique" sur la ligne Paris-Rennes, avec arrêt au Mans et à Laval, entre autres. Le test lancé au printemps 2022 sur la ligne Paris-Le Mans-Nantes est en effet jugé concluant et la compagnie ferroviaire souhaite désormais étendre ce service de trains, beaucoup plus lents que les TGV mais aussi moins chers. Comme l'ont révélé Les Echos , une notification a été déposée le 17 juillet auprès de l'Autorité de régulation des transports (ART). Les liaisons Paris-Bordeaux et Paris-Bruxelles sont également concernées.

Un ou deux allers-retours par jour

Outre Le Mans et Laval, cette liaison "Ouigo train classique" s'arrêterait aux gares de Pont de Rungis-Orly, Massy-Palaiseau, Versailles et Chartres. Le temps total du trajet entre Paris et la capitale bretonne serait de 3h50 à 4h20 (contre 1h30 par la ligne grande vitesse). La SNCF envisage un ou deux allers-retours par jour, avec un départ depuis la gare de Bercy ou d'Austerlitz. Ces trains Corail de neuf voitures pourraient transporter un peu plus de 700 passagers.

Sur les trains de ce type qui circulent déjà entre Le Mans et Paris, les tarifs démarrent à 10 euros et sont plafonnés à 49 euros.