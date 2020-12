La SNCF Voyages déraille en Limousin affirme la CGT cheminots à Limoges

La SNCF Voyages déraille en Limousin ! C'est la CGT Cheminots de Limoges qui l'affirme. En cette fin d'année, le syndicat monte au front pour dénoncer des transferts de missions vers Bordeaux ou encore des réductions de services, comme l'accueil des voyageurs en gare de Limoges.

Un vrai problème pour renseigner les usagers

L'accueil central est désormais fermé ou plutôt transféré vers l'espace de vente où les horaires sont revus à la baisse avec une fermeture des guichets à 19 H 30 et non plus 21 heures. "C'est un vrai problème pour les usagers qui ont besoin de renseignements surtout quand il y a des retards de trains" explique le secrétaire de la CGT Cheminots à Limoges Benoit Lematelot. Et ce n'est pas tout selon lui. "Il y a aussi une discrimination pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique car pour les trains Intercités, les billets les moins cher ne pourront être achetés que sur internet et non plus aux guichets".

De moins en moins de contrôleurs dans les TER

Autre problème soulevé par les cheminots, la présence des contrôleurs réduite en peau de chagrin dans les TER, les trains express régionaux. Une convention a pourtant été passée avec la région Nouvelle Aquitaine pour qu'il y ait des contrôleurs dans tous les trains, mais en Limousin c'est loin d'être le cas , il y aurait 15 trains sans contrôleur chaque jour assure encore le syndicat. "Ils ne sont pas là que pour contrôler les billets mais aussi pour assurer la sécurité des voyageurs" précise encore Benoit Lematelot qui déplore aussi le fait que la gestion des aléas comme par exemple un incident sur un train ait été transféré à Bordeaux. "Ils ne connaissent pas le terrain en Limousin et ça va tout simplement conduire à des suppressions de trains" affirme t-il aussi.

Le syndicat a écrit aux élus de Limoges, aux députés de la Haute-Vienne et au ministre des transports Jean Baptiste Djebbari pour dénoncer la casse du rail en Limousin.