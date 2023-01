La société "Le Train" concurrente de la SNCF dès 2025 sur la LGV entre Bordeaux et Nantes

Ce lundi après-midi à Bordeaux l'entreprise Le Train a annoncé un contrat de 300 millions d'euros avec le constructeur espagnol Talgo pour la livraison de 10 rames d'ici 2 ans.

Le Train bénéficie du soutien financier de deux grandes banques françaises : le Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit Agricole et ses dirigeants voient les choses en grand.

Pour l'instant on parle de 10 rames mais l'entreprise ferroviaire s'est fixée un objectif ambitieux : 50 liaisons quotidiennes pour transporter 3 millions de voyageurs par an. Les premiers trains seront en circulation si tout va bien début 2025 : Bordeaux/Angoulême en LGV (moins de 40 minutes au lieu d'1 heure, 1 heure 30 actuellement en TER). Ensuite un Bordeaux-Nantes en passant par Tours en 3 heures.

A l'étude également : des dessertes vers La Rochelle et Poitiers. En Gironde la société Le Train ira aussi jusqu'à Arcachon.

Nous confirmons notre ambition de proposer des voyages quotidiens à grande vitesse aux millions d’habitants des régions Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Pays-de-Loire et Centre-Val de Loire - Alain Getraud, Directeur général de LE TRAIN

En attendant que ces nouvelles rames sortent des usines Talgo au Pays Basque, l'entreprise Le Train est également en négociation avec la SNCF pour lui racheter des TGV d'occasion. Si les discussions aboutissent rapidement l'entreprise pourrait même se lancer dès 2024.

Le Train promet des rames plus spacieuses que celle de la SNCF avec moins de voyageurs mais plus de place pour les vélos, une fréquence quotidienne importante et un prix le plus stable possible.