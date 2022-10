La société Transdev s'inquiète pour la circulation de ses bus dans les semaines à venir dans la Somme

Les bus scolaires pourront-ils continuer à circuler normalement dans la Somme dans les semaines à venir ? Transdev explique son inquiétude à France Bleu Picardie, alors qu'une demi-douzaine de bus n'ont pas pu emmener les enfants à l'école ce lundi 3 octobre, faute d'approvisionnement de carburants dans les stations Total, avec qui la société a un contrat-cadre. C'était le cas à Péronne, Amiens ou encore dans le Vimeu. L'impact a été limité sur les 1500 services par jour en Picardie, mais cela pourrait prendre de l'ampleur.

50.000 litres de carburant qui permettent de couvrir la semaine

C'est parce qu'il n'y avait pas eu d'approvisionnement chez Transdev en carburant que quelques lignes sont restées à l'arrêt ce lundi matin. La société a reçu ce lundi près de 20.000 litres de carburant ; 30.000 litres supplémentaires sont livrés ce mardi. Sur toute la Picardie, les bus Transdev consomment 8.000 litres par jour.

Si on n'a pas de visibilité ce jeudi, on va commencer à tirer la sonnette d'alarme - Le directeur général de Transdev Somme

Selon la direction, les 50.000 litres livrés vont permettre de couvrir la semaine sans problème... mais l'incertitude demeure à partir de la semaine du 10 octobre. "On contrôle nos stocks depuis la semaine dernière ; si nous ne sommes pas ravitaillés pour la semaine prochaine, les difficultés vont aller en grandissant, détaille Gaylord Coignard, le directeur général de Transdev/CAP Somme. On sait mettre en place un transport adapté si nécessaire, mais si on n'a pas de visibilité, que la situation est vraiment très fermée ce jeudi 6 octobre, on va commencer à tirer la sonnette d'alarme" s'inquiète-t-il. En attendant le retour à la normale, les chauffeurs, quand il le faut, essaient de se fournir dans d'autres stations que Total mais la plupart limitent la quantité d'essence distribuée pour les bus.

La région Hauts-de-France réclame un approvisionnement "normal" en carburants pour les transports publics

De son côté, le fournisseur en carburants de Transdev, Total Energies, assure qu'il n'y a pas de pénurie dans ses stations. Pourtant dans la Somme, certaines n'ont plus d'essence en ce début de semaine et sont fermées. Contacté par France Bleu Picardie, Total attribue cela au fait qu'il n'y a pas de ravitaillement le dimanche et que la ristourne à la pompe a fait augmenter la fréquentation des stations Total de 30 % en un mois. Cela explique une partie du problème. Mais il se trouve que depuis une semaine, deux raffineries Total, dont une en Normandie, sont à l'arrêt en raison d'un mouvement de grève. Total assure avoir du stock et affirme que ce mouvement social n'a pas d'influence sur le manque de carburants.

Il y a un degré de priorité : les cars scolaires doivent trouver de l'essence plus facilement que d'autres - Le vice-président de la région

Du côté de la région Hauts-de-France, qui reçoit des rapports des compagnies de bus tous les jours, on se dit dépassé : "C'est au gouvernement et peut-être aux préfets d'agir pour qu'on puisse trouver de l'essence normalement, au moins pour les transports publics, détaille Franck Dhersin, vice-président en charge des mobilités. Il y a un degré de priorité, comme les véhicules pour la sécurité : _les cars qui transportent les enfants à l'école devraient avoir une capacité à trouver de l'essence plus facilement que d'autres_. [....] Si cela continue comme ça, ce ne sont pas dix courses qui seront annulées sur 1.500 mais bien plus que cela", conclut-il.