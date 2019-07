La sortie sud-est de Poitiers à nouveau évoquée en préfecture

Poitiers

Deux associations se sont constituées. L'une baptisé ACIDDE* y est hostile. La seconde prénommée DECAPE, le défend ardemment. Ses membres viennent d'ailleurs d'être reçus par la préfète de la Vienne. Pour eux, ce tracé présente l'avantage de désengorger le trafic de l'actuelle 147 où circule quotidiennement 18 000 véhicules. Il permettrait aussi de délester la 147 du trafic de transit, les véhicules venant de Chauvigny. Il présente aussi l'avantage s'il est aménagé correctement d'épargner toutes les maisons ce qui sauvegarde le cadre de vie des habitants. Enfin, il reste peu gourmand en terres agricoles : une cinquantaine d'hectares de terres de qualité très moyenne selon le président de l'association Patrick Ferrer.

La DREAL pointée du doigt

L'association n'hésite pas par ailleurs à égratigner la direction régionale de l'environnement qui a réalisé les pré-études et proposé les six tracés. L'un des tracés (le 5) amputerait le parc de la Cigogne alors que celui ci va recevoir à l'automne le label national "ensemble arboré remarquable". Autre critique : les estimations des coûts des différents projets. Celui soutenu par l'association dépasserait les 150 millions d'euros selon la DREAL. "Nous contestons les chiffres. Le tracé 3 est valorisé aujourd'hui à plus de 150 millions d'euros alors qu'en 2006, il était valorisé a à peine plus de 50 millions d'euros." Une hyper-inflation que ne comprend pas le président de l'association d'autant que les autres scénarios qui avaient déjà été imaginés il y 14 ans ont été réévalués simplement du niveau de l'inflation.

Pas de calendrier connu

Aucune date quand au choix du tracé retenu n'a été donnée. La préfète de la Vienne semble vouloir prolonger la concertation. Attendre peut être aussi les conclusions de l’enquête menée à propos de la réalisation d'une autoroute entre Poitiers et Limoges qui doit être rendue à l'automne.

*l'association Acidde milite elle pour le tracé sud (le six)