La start-up loiretaine Transition One transforme vos voitures en électrique

Transition One est une start-up domiciliée à Saint-Cyr-en-Val qui a pour projet de transformer des voitures à moteur thermiques en électriques.

Saint-Cyr-en-Val, France

Dans l'agglomération orléanaise comme ailleurs en France, la Vignette Crit'air a fait son apparition. Avec elle, la circulation différenciée pourrait bientôt faire son entrée en cas de pics de pollution.

Conséquence : comme de plus en plus d'habitants de la métropole orléanaise et des alentours, vous pensez peut-être à passer à une voiture électrique. Problème : le coût, de 23 000 à 41 000 € pour des citadines, 77 000 à 87 000 € pour les hauts de gamme.

La technique du rétrofitage

Le fondateur de Transition One, Aymeric Libeau et sa twingo prototype © Radio France - Mathilde Bouquerel

La jeune start-up Transition One, a peut-être la solution : le "rétrofitage". Domiciliée rue des Bouleaux à Saint-Cyr-en-Val au Sud d'Orléans, elle propose de transformer votre voiture essence ou diesel en équivalent électrique. Pour cela, elle troque tout simplement le moteur contre une batterie.

Un avantage pour le porte-monnaie, puisque l'opération ne coûte que 5000€, aides de l'Etat comprises. Mais aussi pour la planète puisque vous épargnez ainsi les ressources nécessaires à la construction d'une voiture neuve.

Encore au stade du prototype

"Nous ciblons les petites voitures comme les twingo car nous voulons répondre au besoin des déplacements domicile-travail", explique Aymeric Libeau, le fondateur de Transition One. Les batteries des véhicules ainsi rétrofités auront une autonomie de 100 kilomètres.

Pour le moment, Transition One en est au stade du prototype. Mais Aymeric Libeau se rend demain 5 septembre au Ministère des Transports pour demander l'homologation du processus.