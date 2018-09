Saint-Étienne, France

Il sera désormais possible de gagner des cadeaux en prenant le bus ou le tram, sur la métropole stéphanoise. La STAS lance un système de fidélité, selon un principe plutôt simple. "A chaque fois que vous montez dans un bus ou dans un tram, vous validez votre carte Oura, et vous gagnez 10 points, y compris en correspondance. Plus vous validez, plus vous gagnez de points", détaille Florence Durisse, responsable de la communication à la STAS.

Ces points permettent ensuite de remporter des chèques cadeaux ou de bénéficier d'offres chez les commerçants partenaires du système : les commerçants de Sainté shopping de Carrément Saint-Chamond ou de l'association de commerçants à Firminy, mais aussi chez des boutiques particulières, ou des grandes chaines. toutes les offres sont répertoriées sur le site de la STAS.

"L'idée, c'est de rendre la validation plus ludique et de récompenser ce geste. On a encore des gens qui ne valident pas, notamment les abonnés et qui ne comprennent pas pourquoi il est important de valider parce qu'ils ont déjà payé leur abonnement. Mais la validation est primordiale et importante, c'est montrer à tout le monde qu'on a payé son titre et qu'on respecte la règle", précise Florence Durisse. La validation des tickets permet aussi à la STAS d'évaluer la fréquentation des véhicules.

Plus de trolleybus

L'autre nouveauté de cette rentrée, c'est l'augmentation de la flotte de trolleybus. Les trolleybus, ce sont presque 70 ans d'histoire à Saint-Etienne, et donc une technologie maîtrisée par les équipes de la STAS. Les nouveaux trolleybus 2.0 concernent essentiellement la ligne M3 qui est déjà en trolleybus, et les lignes M6 et M7, puisque ce sont pratiquement 37 km de câble qui sont disponibles.

Pour Ludovic Jourdain, le directeur général de la STAS, le trolleybus coche beaucoup de case intéressante pour l'exploitation du réseau de transport : "C'est une technologie d'avenir parce que c'est la seule d'électromobilité qui s'affranchie de contrainte d'autonomie. _Le fait que le véhicule se recharge pendant son temps commercial, c'est une souplesse importante_, et ça évite des temps de recharge qui font perdre du temps de disponibilité du véhicule". Le trolleybus peut aussi se détacher du réseau câbler et circuler sur des zones non-équipées grâce à sa batterie.

C'est aussi un plus sur le plan environnemental, puisqu'un trolleybus n'émet rien. Et sur le plan de l'entretien, c'est aussi intéressant pour la STAS : un trolleybus coûte deux fois moins cher que les bus classiques.