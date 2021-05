Saint-Etienne Métropole met en place un abonnement à 10 € par mois pour les transports en commun

Dès le 1er juin, les moins de 26 ans et les plus de 60 ans, les chômeurs, les handicapés et les bénéficiaires de la CMU pourront voyager en illimité pour 10 euros par mois dans les bus et les tramways de la Stas. La métropole veut simplifier les tarifs et les rendre attractifs.

Des nouveaux tarifs plus simples et plus attractifs. C'est l'objectif de la métropole de Saint-Etienne, qui présentait ce vendredi 7 mai la nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun de la Stas.

Une nouveauté à retenir : à partir du 1er juin, un nouvel abonnement solidaire sera disponible. Pour 10 euros par mois ou 110 € par an, les moins de 26 ans et les plus de 60 ans, les demandeurs d'emploi, les handicapés et les bénéficiaires de la CMU pourront accéder à l'ensemble du réseau.

40 000 abonnés concernés

Environ 40 000 abonnés sont concernés par la mesure. Ils pourront réaliser des économies de 48 % et 75 % selon leur situation d'après la métropole. Un étudiant paie actuellement 213 euros par an. Il paiera presque deux fois moins pour son abonnement à partir du 1er juin. L'abonnement pour les plus de 60 ans est à 312 euros par an aujourd'hui, ça sera 110 euros à partir du 1er juin.

Ce tarif est "exceptionnel, c'est l'un des plus bas de France" d'après Luc François, le vice-président de la métropole en charge des transports. "L'objectif, c'est de regagner la confiance des voyageurs après la crise sanitaire et d'augmenter le nombre d'abonnés."

Avec cette tarification solidaire, le président de la métropole Gaël Perdriau veut "lutter contre les inégalités sociales, donner du pouvoir d'achats à nos concitoyens les plus en difficulté." La métropole va perdre 1,4 million d'euros avec cette nouvelle grille tarifaire.

Deux nouveaux abonnements pour les transports scolaires

Parmi les autres nouveautés à partir du 1er juin, deux nouveaux abonnements pour les transports scolaires. Le premier coûtera 110 euros pour 10 mois. Sur demande, il sera valable pour le réseau Stas sans supplément. Un autre abonnement à 150 euros pour 10 mois permettra aux élèves d'emprunter le réseau scolaire, le réseau de la Stas mais aussi les TER, les cars régionaux et le réseau de transports de Lyon.