La station Charles-de-Gaulle à Paris évacuée après une alerte à la bombe, les lignes A, 1, 2 et 6 interrompues

Une alerte à la bombe a été déclenchée en début d'après-midi ce mardi 27 octobre dans la station Charles-de-Gaulle-Étoile, qui a été évacuée. Les lignes 1, 2 et 6 du métro et la ligne A du RER sont interrompues. Des vérifications sont en cours.

[ACTUALISATION] Le trafic commence progressivement à reprendre sur la ligne 1 et le RER A.

Les lignes 1, 2 et 6 du métro et la ligne A du RER sont interrompues ce mardi 27 octobre après une alerte à la bombe au niveau de la station Charles-de-Gaulle-Étoile.

La station a été évacuée et des mesures de sécurité ont été prises à la demande de la préfecture de police. Des vérifications sont en cours.

Sur la ligne 1, le trafic est interrompu entre Concorde et Porte-Maillot. Sur la 2, entre Barbés et Porte-Dauphine. Et sur la ligne 6, la circulation est stoppée entre Trocadéro et Charles-de-Gaulle-Étoile et entre La-Motte-Piquet-Grenelle et Charles-de-Gaulle-Étoile.

Sur le RER A, le trafic est interrompu entre Auber et La Défense, dans les deux sens de circulation.

La RATP estime un retour à la normale vers 17 h 30.

Plus d'informations à venir.