La station de métro Gares rouvre ses portes à Rennes : mode d'emploi

Après trois mois et demi de travaux, la station de métro Gares rouvre au public ce vendredi matin, à Rennes. Pendant tout l'été, plusieurs chantiers ont pu avancer, notamment celui de la ligne B. La station en elle-même a aussi été complètement repensée. Attention, les entrées de la gare changent.

Ça y est, la station de métro Gares rouvre enfin ! Depuis le 15 mai, elle était fermée pour que les différents chantiers de la gare, et de la ligne b du métro, avancent. Pendant trois mois et demi, il fallait descendre à la station Charles-de-Gaulle pour accéder à pied, jusqu'aux trains.

Première nouveauté ce vendredi matin : les portes du métro s'ouvrent quand on arrive en station gare. Sur les quais, pas trop de changement. Ce n'est qu'en remontant que la métamorphose est flagrante.

Sur les quais et au niveau intermédiaire, pas de changement flagrant. © Radio France - Hélène Fromenty

En haut des escalator, un vaste espace s'ouvre à vous. Pour l'instant, tout est encore ouvert sur l'extérieur car les travaux ne sont pas terminés.

Le nouveau hall d'échanges où transiteront les voyageurs. © Radio France - Hélène Fromenty

"C'est le cœur de la station, explique le directeur du projet, Pascal Croce. Cette salle d'échange va permettre de relier tous les modes de transports. Le tout dans un environnement très aéré, avec une hauteur sous plafond importante et une couverture translucide pour laisser passer un maximum de lumière."

VIDÉO - Découvrez la toute nouvelle station de métro #gare de #Rennes 🚊 pic.twitter.com/VW8I3Be8Yc — FB Armorique (@bleuarmorique) August 31, 2017

Accès à la gare routière et aux quais de train

Depuis ce grand pôle d'échange, on peut soit accéder à la gare routière - via une première sortie côté Est - soit rejoindre la gare, par un passage souterrain. "On pourra accéder directement au niveau du quai pour prendre son train, reprend Pascal Croce. Mais aussi au niveau de la dalle voyageurs pour les trajets du quotidien".

Un passage souterrain mène directement aux quais de la gare. © Radio France - Hélène Fromenty

Depuis ce matin, cette dalle voyageurs, la zone principale de la gare avec tous les commerces, est aussi accessible directement depuis l'extérieur, côté Ouest. Mais pas d'inquiétude si vous êtes perdu, environ 60 agents seront sur place toute la journée pour vous aiguiller et aussi vous remercier de votre patience pendant les travaux.

Le plan des nouveaux accès et arrêts de bus à la gare de Rennes. © Radio France - Hélène Fromenty

Mais le chantier n'est pas terminé, les grues continueront de s'activer au-dessus de la gare. A partir de lundi prochain, autre changement : les arrêts de bus seront définitivement déplacés au Nord du parvis.