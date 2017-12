La station de métro Saint-Charles à Marseille est fermée depuis 6h30 ce lundi matin. Les rames de la ligne 1 et 2 du métro circulent mais ne s'arrêtent plus dans cette station. Des bus de substitution sont mis en place par la RTM.

Vers 6 h ce lundi matin, une voiture a heurté une bouche incendie sur le boulevard Voltaire à Marseille. D'énormes quantités d'eau se sont déversées sur la chaussées et se sont infiltrées dans la station de métro Saint-Charles.

La station est fermée et le restera une bonne partie de la journée.

Il n'y a aucun danger pour les 2 rames de métro 1 et 2 qui continuent de circuler mais elles ne s'arrêtent plus à la station St Charles.

Un service de bus est en place

La RTM a mis en place des bus de substitution entre les stations Réformés, Canebière et St Charles pour la ligne 1 et entre Jules Guesde et St Charles pour la ligne 2.