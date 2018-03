Le 30 juin prochain, la ligne 2 du tramway de Nice sera mise en service. Ce jeudi, un nouveau tronçon a été dévoilé, la station Ferber, sur la Promenade des Anglais, entourée de gazon et de palmiers.

"Depuis la station Ferber, on sera à onze minutes de l'aéroport et à quinze minutes du port", précise le maire de Nice, Christian Estrosi. Cette station sera un pôle d'échange avec les bus venant des collines, il y a donc des abris-bus de part et d'autres de la station.

Le tramway de la ligne 2 arrive à la station Ferber à Nice © Radio France - Marion Chantreau

Laurent Carrère, directeur du chantier du tramway de Nice pour la métropole

Cette station est aménagée sur une « voie verte » de plus de 7 km, entre les rails du tramway. Plus de 2400 arbres seront plantés le long du tracé.

Le tramway roulera sur cette portion à 23 km/heure et pourra transporter 140 000 usagers par jour, contre 70 000 transportés aujourd'hui en bus. On estime que le trafic routier diminuera de 20% sur le trajet est-ouest, grâce à l'arrivée du tramway, cela améliorera la qualité de l'air.

Les riverains du quartier Ferber attendent la ligne 2 du tramway avec impatience

La totalité des 19 rames de la ligne 2 sera livrée à la fin de l’année 2018.