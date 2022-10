La suppression de la moitié des TGV pour Barcelone provoque un tollé

Déjà que la ligne était sous-utilisée... À partir du 11 décembre, il n'y aura plus que deux TGV chaque jour entre Perpignan et Barcelone, au lieu de quatre actuellement. Cette réduction de trafic est la conséquence d'une guerre commerciale que se livrent les deux opérateurs historiques, la SNCF et la Renfe, son équivalente espagnole.

Dans une lettre adressée au patron de la SNCF ce jeudi 27 octobre, la présidente du Département des Pyrénées-Orientales Hermeline Malherbe et la présidente de Région Carole Delga demandent une entrevue à Jean-Pierre Farandou "afin d'aborder ce dossier et d'examiner ensemble les conditions permettant de maintenir un service public ferroviaire indispensable au développement de nos territoires".

Dans leur courrier, les deux élues dénoncent une décision allant "à l'encontre des politiques publiques visant à développer les alternatives au tout-voiture" et " à l'encontre du développement économique et touristique de ce territoire".

Le maire de Perpignan avait été le premier à faire part de son incompréhension dès mardi, dans un courrier également adressé au patron de la SNCF. Il dénonce une décision prise "sans concertation", qui "impacte" et "isole la ville de Perpignan".

"La situation s'aggrave pour une ligne déjà sous-exploitée à ce jour. Lors de son ouverture, une dizaine d'allers-retours journaliers était programmée. Le compte n'y est pas. La nouvelle réduction de la ligne trahit davantage les belles promesses initiales", poursuit le maire de Perpignan.

Dans un tweet, le maire de Montpellier dénonce "Un fiasco sur "toute la ligne" qui signe une forme d'impuissance à agir."