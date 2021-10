Y aura-t-il plus de nuisances sonores pour les habitants qui habitent en dessous de la piste principale de décollage de l'aéroport de Mérignac ? C'est ce que craignent certains habitants qui subissent déjà les désagréments de 85% du trafic aérien du site.

La suppression possible de la deuxième piste de l'aéroport de Mérignac fait polémique

L'aéroport de Mérignac pourrait n'avoir plus qu'une piste de décollage et d'atterrissage d'ici quelques années. Il y a deux semaines, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin, a annoncé qu'une étude était en cours pour évaluer l'utilité de la deuxième piste de l'aéroport. Seulement 15% du trafic passe par celle-ci.

Le problème, c'est que si cette piste sécante était supprimée, le trafic serait déporté sur l'autre couloir aérien. Ce qui causerait des nuisances sonores pour les habitants qui résident en dessous de ce couloir aérien. "On supporte déjà 85% du trafic" explique le président de l'association eysino-haillanaise de défense contre les nuisances de l'aéroport. Ce qui représente plusieurs dizaines d'avions qui passent chaque jour. En 2019, l'évaluation était portée à 80 000 passages par an selon la maire d'Eysines, Christine Bost.

Des voix s'élèvent contre le projet

Six maires entendent écrire un courrier au ministère de la Transition Ecologique pour manifester leur mécontentement. Il s'agit des communes d'Eysines, du Haillan, de Saint-Jean-d'Illac, de Bruges, de Blanquefort et de Parempuyre. Toutes dénoncent les nuisances insupportables que devront subir les habitants de leurs communes, qui supportent déjà le bruit des avions et des rafales au quotidien.