La taxe poids lourds alsacienne devrait voir le jour le premier janvier 2025

La taxe poids lourd alsacienne devrait voir le jour le 1er janvier 2025. C'est ce qu'a confirmé ce vendredi le président de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry. Le 28 février dernier, cette taxe poids lourd a été rendue possible grâce à un dernier vote au Parlement. Elle vise à rééquilibrer le trafic poids lourds entre l'Allemagne et l'Alsace. Car 2000 à 2500 camions traverseraient le Rhin chaque jour pour ne pas payer la Maut (taxe poids lourds) côté allemand.

Côté alsacien, la future taxe a même désormais un nom. Elle s'appelle R-Pass. R comme route, ou comme road en anglais.

Il y a d'abord son aspect technique, c'est sans doute le plus avancé. Les camions seront facturés grâce à un suivi satellite et contrôlés grâce aux 5 portiques déjà existants en Alsace. Deux nouveaux seront créés dans le sud de l'Alsace. Reste à trouver l'opérateur... La CEA dit s'inspirer de ce qui existe en Belgique avec le système Viapass.

"On imagine un projet satellitaire où l'on va réutiliser les portiques existants. Techniquement, il y a un certain nombre de choses à résoudre, mais en parallèle, il y a les modalités pratiques et beaucoup de choses restent à définir" précise Frédéric Bierry.

Car côté tarifs, tout reste à faire. Légalement, tous les véhicules de plus de 3 tonnes 5 sont taxables. Il faut donc fixer un seuil qui s'appliquera vraiment pour la R-Pass. La CEA promet de consulter régulièrement les professionnels.

"Nous souhaitons co construire avec les acteurs économiques. Idéalement, on aurait souhaité taxer uniquement le grand transit, mais le droit européen ne nous le permet pas. Alors on va limiter l'impact pour les entreprises alsaciennes" explique le président de la CEA.

Définir les routes à taxer

Les pompiers, les gendarmes ou les policiers seront exonérés, la collectivité veut aussi dispenser de taxes les artisans. Pour les transporteurs routiers alsaciens, elle promet des compensations. La CEA pourrait donc aider via le financement de formations, ou l'aide à l'achat de camions plus écologiques.

Il va aussi falloir trancher sur les routes taxées. Une seule certitude, le territoire de l'Eurométropole et le GCO n'en feront pas partie.

Et puis le président de la CEA souhaite consulter les Alsaciens, sans doute dans le courant de 2023. Selon un récent sondage, 80% des Alsaciens seraient pour cette taxe poids lourds rapporte la collectivité.

Les processus légaux, de fixation des montants, de recherches d'opérateurs, de consultation des professionnels et de la population devraient se faire durant ces trois prochaines années.

Bref, beaucoup de questions à régler avant une mise en service théorique le 1er janvier 2025. Sauf si la conjoncture économique était trop défavorable. Le président Frédéric Bierry pourrait alors décider de repousser l'application de la taxe poids lourds. D'autant que le sujet est sensible, alors que le prix des carburants s'envolent avec la guerre en Ukraine. "On a toutes les conditions juridiques. Mais après, je crois qu'il faut que l'on soit conscients de la réalité économique et sociale de notre territoire. Je n'ai pas l'habitude de taxer les gens. J'ai conscience que c'est dur pour le porte monnaie de nos concitoyens. Pareil dans les entreprises. C'est pourquoi j'agis pour co construire cette taxe. Il faut que le monde économique soit associé à ce travail", explique Frédéric Bierry.