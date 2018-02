Les déplacements seront compliqués, mercredi 7 février, en Indre-et-Loire : il y a des retards et des annulations sur tous les réseaux bus, tramway ou train. Les routes départementales les plus fréquentées ont été dégagées, mais ailleurs la neige rend la circulation difficile.

Indre-et-Loire, France

Elle s'est un peu faite attendre, mais cette fois, ça y est, la neige recouvre la totalité de l'Indre-et-Loire, ce mercredi matin. Il y en a 8 centimètres à Tours, et beaucoup plus sur certaines routes, et évidemment, ça complique beaucoup vos déplacements.

Plus de perturbations qu'hier dans les transports en commun

Le transport scolaire est suspendu en Indre-et-Loire pour le deuxième jour consécutif. 21 500 élèves se retrouvent privés de transports collectifs, et l'absentéisme, déjà très important hier, devrait être encore plus fort, ce matin, dans la plupart des établissements.

La nouveauté par rapport à hier, c'est que toutes les lignes de bus Rémi sont à l'arrêt, ce matin. C'est la préfecture d'Indre-et-Loire qui l'annonce. Les bus Rémi, c'est ce qu'on appelait encore récemment les bus fil vert, autrement dit ceux qui sillonnent les campagnes d'Indre-et-Loire.

Dans l'agglomération, c'est à peine mieux, niveau transport en commun. Il y a déjà eu des perturbations très importantes hier en fin d'après-midi, aussi bien sur la ligne du tramway que sur certaines lignes de bus : c'est encore le cas mercredi matin. Le site internet de fil bleu annonce que le Tram circule sur la totalité de la ligne, mais avec des retards. En revanche, rien ne circule sur plusieurs lignes de bus.

Déjà 2 TGV au départ de Saint-Pierre-des-Corps annulés, mercredi matin

A la Sncf aussi, il faut s'attendre à d'importants retards : Hier a déjà été une journée très difficile, avec des retards de 2h pour tous les TGV de la ligne Tours-St Pierre des Corps, dès le milieu de matinée, après la rupture d'un rail. L'après-midi, ça a été encore pire car tous les TGV ont été obligés de réduire leur vitesse à 100 kilomètre-heure à cause la neige : le dernier Paris-Tours est arrivé après minuit au lieu de 20H47, et on peut s'attendre au même genre de problème aujourd'hui. A St Pierre des Corps, ce matin, les TGV de 7H10, vers Bordeaux, et 7H20, vers Montparnasse, sont même déjà annulés. Les retards et suppressions de trains sont annoncés sur le site de la SNCF.

Et puis bien sûr, il va aussi être difficile de se déplacer en voiture, aujourd'hui : les saleuses sont passées sur la plupart des principales routes départementales, mais la plupart des route plus petites ne sont pas dégagées. C'est vrai que ça ferait sans doute sourire les habitants de l'Isère ou de la Savoie, mais des routes enneigées à ce point, on n'en a plus vu depuis 2012 en Indre-et-Loire. Si vous le pouvez, restez chez vous. Sinon, conduisez lentement, sans avoir à freiner brutalement.

Une vingtaine de camions bloqués dans une montée, mardi soir, à la Membrolle-sur-Choisille

Plusieurs poids-lourds se sont retrouvés en difficulté sur les routes glissantes, mardi soir. A Beaumont-La-Ronce, deux poids-lourd se sont mis en travers d'une route, bloquant plusieurs voitures derrière eux. A Villedomer, 2 camions sont restés coincés en bas d'une côte qu'ils n'arrivaient pas à monter. Le principal incident a eu lieu à la Membrolle-sur-Choisille, au nord de Tours : une vingtaine de camions n'ont pas réussi à franchir une montée rendue glissante. Ils ont du attendre l'arrivée des saleuses pour réussir à passer, mais mercredi matin, il n'y a plus de naufragés de la route, et aucun accident n'a été signalé.

Les camions de plus de 7 tonnes 5 n'ont pas le droit de passer en région parisienne ce matin. Hier soir, en Ile-de-France, il y a eu plus de 730 kilomètres de bouchons cumulés à 19H30. Record battu. Pour éviter que des camions ne se mettent en travers et bloquent les routes, plusieurs itinéraires de contournement sont mis en place très loin de Paris, dont un depuis Tours, sur l'A10, pour diriger les poids-lourds vers le Mans.

Batailles de boules de neiges et photos souvenirs au programme de beaucoup de tourangeaux, aujourd'hui

Au milieu de tous ces désagréments, on a tout de même évidemment une pensée pour tous les petits tourangeaux qui vont passer leur mercredi à faire des batailles de boule de neige. Et puis, comme hier, si vous faites de belles photos de la touraine blanche, n'hésitez pas à les partager sur la page facebook de france bleu Touraine.