La toute nouvelle A9 ouvre ce matin !

Après cinq ans de travaux, la toute nouvelle A9 entre en service ce mardi matin.

C'est le jour J pour l'A9 et une date historique par la même occasion. Les premières voitures ont pu rouler sur la toute nouvelle A9 à 4 heures 30 ce mardi matin.

Après 5 ans de travaux pour le chantier autoroutier le plus important de ces dernières années en France. L' A9 est mise en service, ce qui va permettre de séparer le trafic local du trafic national. L' A709 pour nous et l'A9 pour ceux qui ne font que passer, et notamment les camions. Une ouverture qui se fait en 2 temps. Ce mardi matin dans le sens Montpellier/Nîmes. Et mercredi matin en direction du Sud.

Pour tous ceux qui empruntent l'actuelle autoroute pour venir travailler à Montpellier par exemple : rien de plus simple, il suffira de rester à droite et de passer aux péages , de Saint Jean de Vedas quand on vient de Sète , de Gallargues, puis de Baillargues quand on vient de Nimes.

Cette portion rebaptisée A709 permet d'accéder à toutes les sorties de Montpellier. C'est valable aussi pour tous ceux qui veulent par exemple se rendre à l'aeroport de Montpellier.

La vitesse y sera limitée à 90km/H, cette portion ayant vocation à devenir un boulevard urbain.

La bonne nouvelle ,c"'est qu'on y trouvera moins de camions puisque tous ceux qui transitent vers l'Espagne emprunteront eux l'autoroute A9.Ils n'auront plus à s'arreter aux péages. Ils pourront eux rouler à 110 km/H. Mais gare aux radars tronçons installés , à hauteur de Baillargues et de Saint Jean de Vedas. Leur date de mise en service n'a pas encore été fixée.