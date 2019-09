La transport aérien progresse en Corse

Corse, France

Le mois d'août est représentatif de cette tendance sur l'année, avec une chute de 1 % des passagers transportés dans le maritime et une hausse de 2.6 % pour les avions. Et ce sont les trafics étrangers qui progressent de 5.7%, combinés à un léger recul sur la très haute saison tous modes de transport confondus. En effet, depuis dix ans environ on constate une modification de la structure des trafics sur la période de mai à août avec la perte de plus de 670.000 passagers dans le maritime pour un gain d'environ 880.000 pour les compagnies aériennes. Avec des conséquences sur le terrain avec un nombre de nuitées en diminution.

Trafic hors hexagone en hausse

L'étranger a donc le vent en poupe, sur les bateau d'abord, malgré la tendance globale à la baisse, c'est évidemment l'Italie qui se développe avec la Moby Lines et la Blue Navy, entre Bonifacio, Porto-Vecchio, Toulon, Savona, Piombino, Porto-Ferraio et Santa Teresa en Sardaigne. Dans les airs la croissance se fait aussi hors hexagone, + 6.2 % sur le mois d'août, avec une grande part affectée aux compagnies low-cost sur Bastia, Figari et Calvi notamment vers l'Allemagne, la Belgique ou encore la Suisse...

Depuis le mois de mai, plus de 2 390 000 personnes ont voyagé par avion, vers ou depuis la Corse.