La traversée d'Aix-en-Provence sur l'A8 limitée à 90 km/h à partir de ce jeudi

Aix-en-Provence, France

Il va falloir s'habituer à lever le pied à Aix-en-Provence sur l'A8. A partir de ce jeudi, la vitesse maximale autorisée passera à 90 km/h entre entre l'échangeur "Aix Ouest" et le tunnel de Langesse, dans les 2 sens. La mesure a été prise à la demande des associations de riverains qui se plaignent des nuisances sonores et de la pollution. Selon la préfecture des Bouches du Rhône qui s'appuie sur les études d'Atmosud et de la Dréal, l'abaissement de la vitesse dans la traversée d'Aix aura des effets positifs sur la qualité de l'air. Elle va permettre de réduire "_d’environ 15 % la concentration d’oxyde d’azote (Nox) et de 2 % celle des particules fine_s".

90 km/h déjà autour de Marseille

Depuis 2012, la limitation à 90 km/h est déjà appliquée sur les axes urbains et péri-urbains autour de Marseille : sur l'A7 entre Marseille et Septèmes-les-Vallons, sur l'A51 entre Septèmes-les-Vallons et Aix en Provence, sur l'A50 entre Marseille et Aubagne et sur l'A55 entre Marseille et le tunnel des Treize Vents.