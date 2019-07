La traversée de Coulounieix-Chamiers sera coupée pendant quatre mois à partir du lundi 22 juillet

Coulounieix-Chamiers, France

Après six mois de travaux d'assainissement et de circulation alternée dans l'avenue du Général-de-Gaulle, c'est le chantier du Bus à haut niveau de service qui va interrompre la circulation dans la traversée de Coulounieix-Chamiers. Cette fois, il n'y aura pas de circulation alternée ; le chantier bloquera totalement les 400 mètres de route entre le rond-point des pyramides et celui Izards. Une déviation sera fléchée via la rue Kennedy et la rue des Frères-Marty (cf. plan ci-dessous). Les poids-lourds seront déviés depuis Marsac et Chancelade par la voie des stades. Des Péribus de taille réduite seront mis en service sur les lignes K4 et C pendant la durée du chantier.

Les voitures seront déviées par la rue Kennedy et la rue des Frères Marty - illustration Grand Périgueux

Ce chantier d'1,7 million d'euros sera réalisé en deux temps : d'abord entre le giratoire des pyramides et la station de lavage (jusqu'à la mi-septembre), et ensuite jusqu'au rond-point des Izards (jusqu'à fin-novembre). Des accès et des parkings ont été prévus pour les riverains, les piétons, les vélos, et les livraisons.

Une coupure de 4 mois, plutôt qu'une nouvelle circulation alternée deux fois plus longue.

Après six mois de travaux pour l'assainissement dans l'avenue du Général-de-Gaulle, les élus de Coulounieix-Chamiers auraient pu choisir de maintenir une circulation alternée sur ce nouveau chantier, mais il aurait fallu deux fois plus de temps pour réaménager la chaussée, les parkings, les trottoirs et les arrêts de bus sur les 400 mètres qui séparent les deux giratoires. Pour l'adjoint au maire Patrick Capot, "c'était le choix le plus rationnel pour aller vite et pour mettre les entreprises en sécurité. En réalisant les travaux d'un côté de la rue et ensuite de l'autre côté, il aurait fallu 8 mois de travaux. L'attente aux feux en alternance aurait atteint les trois minutes !" Le Grand Périgueux s'est engagé à indemniser les commerçants pour leur perte de chiffre d'affaire pendant ces travaux, avec un renfort de al commune. Pour le moment seulement cinq commerçants ont déposé une demande d'indemnisation.

En attendant le dernier chantier dans Périgueux en 2020

Le chantier de Coulounieix-Chamiers est l'avant-dernier du Bus à haut niveau de service. La construction du dernier maillon du BHNS, à Périgueux, a été reportée après les élections municipales de 2020, à la demande du maire Antoine Audi. Cet ultime chantier d'1,3 million d'euros ne commencera donc qu'au printemps 2020, au mieux, et devrait durer une année de la rue Wilson à la place Francheville et au Cours-Fénelon.

La communauté d'agglomération de Périgueux a voté ce projet de bus à haut niveau de service à l'automne 2016, pour un budget de 10 millions d'euros au total.Certains secteurs sont déjà réalisés et opérationnels : cours St-Georges, rue Lacombe, place Faidherbe, boulevard du Petit-Change et avenue du Maréchal-Juin.