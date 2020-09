La troisième édition de la Journée sans voiture séduit les Limougeauds

"Je pense que cela permet de mieux vivre. Il y a moins de bruits, les voitures ne crachent plus de fumée... et je vais pouvoir faire du vélo tranquillement dans Limoges." Hugo, 12 ans , attend la journée sans voiture avec impatience. Il a voté ce projet avec ses camarades du conseil municipal des enfants de la ville de Limoges.

Une adhésion à ce projet

Vincent Jalby, premier adjoint au maire et en charge du con­seil municipal des enfants, emboîte le pas du très jeune élu. "C'est dans l'air du temps. Nous en sommes à la troisième édition. Au début, cela faisait grincer des dents chez les riverains et les commerçants mais _aujourd'hui tout le monde adhère à cet événement écocitoyen._"

Au centre, Laurent Communeau président de la fédération des associations de commerçants. On retrouve à sa gauche Hugo et à sa droite Lily, ils siègent au conseil municipal des enfants. © Radio France - Thomas Vinclair

D'habitude réticents à l'idée de limiter la circulation en centre-ville, les commerçants adhèrent, maintenant, à 100% au projet. "Nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas si négatif que ça. Il y a moins de bruits et on découvre la ville sous un autre angle. Cela attire donc une nouvelle clientèle", souligne Laurent Communeau, président de la fédération des associations de commerçants. "Les gens peuvent quand même venir en voiture car il y a plusieurs parkings autour du centre-ville."

Cette année, la braderie se tient du jeudi 17 jusqu'au samedi 19 septembre, journée sans voiture. De la mairie aux commerçants, tous promettent un samedi de fête avec de multiples animations : découverte des transports alternatifs, dégustation de produits locaux avec l'installation de planchas près des halles, sensibilisation aux bons réflexes pour protéger l'environnement...

Rajouter une autre journée sans voiture ?

Le jeune Hugo aimerait bien aller plus loin. "Nous, on pense que cela peut être une bonne idée, si l'on organise cet événement plus souvent. Deux fois par an par exemple." Si l'idée "séduit" la municipalité, il faudra encore attendre. "Cela n'est pas si simple, note Vincent Jalby, hors de question d'en faire une obligation. Il faudra avant en discuter avec les riverains et les commerçants."

Le périmètre de circulation

Le samedi 19 septembre, la circulation des voitures est interdite dans le centre historique (voir photo ci-dessous) de 10h à 20h. Le stationnement est interdit de 1h du matin à 20h dans les rues Jean-Jaurès, Jules-Guesde, Banc-Léger, Vigne-de-fer et sur la places des Bancs.