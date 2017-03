A la Une : 6 euros de plus pour les billets de train, un opticien à domicile et des médailles pour les artisans Bretons

L'actualité de ce lundi 13 mars est notamment marqué par l'annonce des nouveaux tarifs de la SNCF sur les trajets Paris - Bretagne : ils augmenteront de 6 euros en moyenne avec l'arrivée de la LGV le 2 juillet.

Six euros de plus en moyenne par trajet entre la Bretagne et la capitale : les tarifs des billets de train augmenteront à partir du 2 juillet prochain, date d'entrée en service de la LGV Paris-Rennes qui permet de gagner 40 minutes. Vous pourrez les réservez dès ce mercredi. Par ailleurs, la SNCF promet qu'elle maintiendra son offre de bas tarifs. En supprimant les IDTGV, des trains spéciaux avec des tarifs très bas expérimentés depuis plusieurs années, elle augmentera le nombre de billets à petits prix sur l'offre de TGV classique. Ainsi, le nombre de billets Prem's, entre 20 et 25 euros, devrait doubler. La SNCF vise 1,6 millions de voyageurs supplémentaires en 2019.

Un opticien chez vous !

Un opticien rien que pour vous, à la maison ! Erwan Poullaouec est l'un des 80 opticiens mobiles en France. Sur la région de Rennes, il propose un service sur mesure. Test de vision et choix de monture, l'opticien enregistre votre commande et vous livre vos lunettes à domicile. Il se déplace chez ses clients dans un rayon de 35 km autour de Rennes, 7 jours sur 7. Des retraités, des chefs d'entreprise, l'opticien se rend aussi dans des Ephad, ou des maisons de retraite.

Pluie de médailles pour les artisans bretons

La Bretagne a brillé lors des finales nationales des 44e Olympiades des métiers. C'était à Bordeaux ces trois derniers jours. Dix artisans bretons sont repartis de Gironde avec une médaille autour du cou. Ils ont mesurés leur savoir-faire avec 700 autres jeunes dans des catégories très variées : coiffure, carrosserie, paysagisme. Et un Breton a même obtenu une médaille d'or : Mario Bel, vainqueur en charpente, s'envolera pour Abu Dhabi en octobre prochain pour le concours international !