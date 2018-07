La valse des changements de panneaux a commencé. Depuis ce dimanche 1er juillet, la limitation de vitesse est passée de 90 à 80km/h, sur les routes à double sens, sans séparateur central. Ce dimanche, autour de Limoges, l'abaissement de la vitesse semble rester toujours aussi impopulaire, auprès des conducteurs.

"Avec la chaleur, les grandes lignes droites, on perd en concentration. Je pense qu'il peut y avoir des risques d'endormissement au volant", estime cette conductrice haut-viennoise. La semaine, il est au volant de son camion. Ce chauffeur routier craint sa première journée de travail, après l'entrée en vigueur de cette mesure : "ce qui m'embête le plus, c'est que moi je suis réglé à 80. Le problème, c'est que sur les voitures, le compteur n'est pas forcément juste. Si le compteur affiche 80, vous roulez en fait à 75. Et malheureusement, on risque de vous pousser".

Une période d'adaptation

Les autorités ont prévu une période d'adaptation, au cours de laquelle les petits excès de vitesse (inférieurs à 10 km/h) commis par les automobilistes ne seront pas verbalisés. Au-delà de ce seuil de tolérance, l'excès de vitesse coûtera 1 point en moins sur le permis de conduire et 68 € d'amende.