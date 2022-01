À Quimper, une vélo-école pour apprendre à pédaler en ville

Malgré ce que dit l'adage, le vélo, ça s'oublie et surtout, ça s'apprend… à n'importe quel âge ! L'association Kernavélo, organise des sessions de Vélo-école à Quimper dans le Finistère. Quelques bénévoles accompagnent une petite dizaine de participants. Une session dure à peu près 3 mois avec une séance par semaine.

Une formation étape par étape

Claudie Souquet est bénévole à l'association Kernavélo, elle s'occupe notamment de ces sessions Vélo-école : "Le but est de les initier au vélo au quotidien, pour aller au travail ou pour faire les courses par exemple. Il y a une majorité de dames inscrites. Certaines n'ont jamais appris le vélo ou alors certaines ont été victime d'une chute ou d'un accident en ville. L'objectif est de les réconcilier avec la conduite en zone urbaine", détaille la bénévole.

Une formation qui se fait en plusieurs temps. D'abord des exercices sur un parking pour trouver l'équilibre sur le vélo, puis des premiers coups de pédales. Ensuite on tente de slalomer entre des plots et quand la personne se sent prête, l'association propose des sorties en ville. On s'équipe : le vélo évidemment, le casque et surtout le gilet fluo sur les épaule, jaune pour les élèves, orange pour les encadrants.

Théorie et pratique

La session comprend également des séances théoriques, avant de les mettre en pratique en centre-ville : "On leur explique la signalisation aussi. Par exemple certains panneaux sur les feux tricolores autorisent les vélos à passer même si le feu est rouge. Il y a aussi parfois des aires pour s'arrêter à vélo, elles permettent de partir plus en sécurité lorsque le feu passe au vert." Une fois en piste, on se met en file indienne, et on écoute les conseils de Pascal : "Si on se positionne bien sur le côté, les voitures nous doublent et il n'y a pas de risque", indique le bénévole au fil du trajet.

Après un passage sur les quais c'est l'exercice du rond point. Marie est à l'aise, elle lâche même une main du guidon au moment de tourner : "Je suis de plus en plus à l'aise. Il y a quelques années je suis tombée en ville et depuis je n'osais plus remonter sur un vélo. Là je reprends confiance. En plus le groupe est super sympa", sourit la retraitée, avant de glisser "J'ai pris beaucoup de plaisir dans la sortie aujourd'hui, j'aurai bien voulu continuer !"

Les séances en ville permettent d'appréhender la signalisation et la proximité avec les voitures. © Radio France - Marine Clette

Des séances adaptées à tous les niveaux

Sachiko, elle, est assise à l'avant du tandem piloté par Pascal. Elle ne tient pas encore bien sur le vélo alors pour le moment, elle appréhende les premières sensations : "C'est merveilleux ! C'est complètement différent que d'être à pied ou en voiture. On sent l'air sur nos joues, c'est formidable", affirme tout sourire la femme de 70 ans, qui se "trouve très courageuse de commencer à apprendre le vélo à [son] âge !", et elle a bien raison.

Et puis celle qui ferme la marche c'est Françoise. Aujourd'hui elle s'entraîne pour pouvoir, bientôt, sortir son vélo du garage : "J'ai acheté un vélo d'occasion mais pour le moment je n'ose pas le prendre. Grâce aux cours de l'association, je pense que je vais pouvoir commencer à faire le tour de la maison, puis du quartier, puis qui sait, venir en ville un jour !", ambitionne la retraitée. C'est d'ailleurs le fait de passer à la retraite et donc d'avoir plus de temps, qui a motivé Françoise à s'inscrire dans l'association.

La balade instructive du jour aura duré une trentaine de minutes. Et puis comme dans tout sport, place à la troisième mi-temps : le groupe s'arrête prendre un verre au bar. Mais après il faut rapporter les vélos au garage alors ce sera tisane pour tout le monde !

La première session vient de se terminer, mais une nouvelle commence dès ce mardi 25 janvier. Et il reste des places pour vous inscrire. Rendez-vous au 06.76.18.45.38 ou à l'adresse mail suivante : velo-ecole@kernavelo.org.

Embarquez pour une séance de vélo-école dans les rues de Quimper