La Vélomagg plage de retour à Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone, France

Et si vous alliez à la plage à vélo ? Comme tous les ans la TAM remet en service les Vélomaggs plage de Villeneuve les Maguelone, des vélos en libre service disponibles juste à côté du théâtre.

La location fonctionne tous les weekend et jours fériés en juin et tous les jours en juillet août. C'est gratuit si vous avez un ticket de bus ou une carte d'abonnement à la TAM. Et pour se rendre à Villeneuve en bus, c'est la ligne de bus 32 , départ Garcia Lorca au Prés d'Arenes à Montpellier, une ligne renforcée pour l'été.

Infos pratiques

Empruntez la ligne de bus 32 depuis l’arrêt de tramway ligne 4 Garcia Lorca jusqu’à l’arrêt Vélomagg plage à Villeneuve-lès-Maguelone.

Rendez-vous eu Centre culturel situé à proximité de l'arrêt de bus Vélomagg plage.

Présentez votre abonnement ou votre titre de transport validé. Remettez une pièce d’identité faisant office de caution. Un vélo vous est prêté gracieusement. Pédalez pour la journée et ramenez votre vélo à l’accueil Vélomagg plage jusqu’à 19h.

En cas de non-restitution du vélo, une indemnité forfaitaire de 150 € vous sera demandée. En cas de dégradation, vous serez redevable des coûts de réparation.

Le prêt des vélos et leur retour s'effectue exclusivement à l'accueil Vélomagg plage.

Le service ne fournit pas d’équipement comme des casques ou des gilets. Pensez à équiper toute la famille. Plus d'infos ici