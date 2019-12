La véloroute du Calavon coupée suite aux fortes précipitations

C'est une conséquence des intempéries du week-end dernier : la véloroute du Calavon est coupée à l'est d'Apt. Une cinquantaine de mètres de la véloroute a été emportée !

Saignon, France

La véloroute du Calavon n'a pas résisté aux fortes pluies du week-end dernier et à la crue de la rivière. L'eau a entraîné une importante érosion des berges puis la destruction d'une cinquantaine de mètres de l'infrastructure dédiée aux deux-roues. L'incident s'est produit à un kilomètre à l'est de l'ancienne gare de Saignon, près du pont des Fringants à l'est d'Apt.

Des travaux importants vont devoir être lancés par le service route du Conseil départemental de Vaucluse. En attendant, la route est coupée dans les deux sens de circulation et les usagers sont invités à reporter leurs déplacements sur ce tronçon.