La vélorution à Nancy, les cyclistes veulent leur place sur les routes

Des petits, des gros, des vieux, des moins vieux, à assistance électrique ou pas, les vélos ont envahi le centre-ville de Nancy ce samedi après-midi. La manifestation était organisée par un collectif d'associations dont EDEN, l'Entente pour la défense de l'environnement nancéien et dont Hadrien Fournet est le porte-parole "On veut démontrer qu'en matière de vélo, il y a un vrai besoin à Nancy. Aujourd'hui nous sommes en pleine discussion avec la Métropole du Grand Nancy pour établir un véritable plan de mobilités d'ici l'automne prochain. C'est juste une histoire de choix politique. Il est vrai qu'à Nancy, on compte de nombreuses rues étroites et par conséquent, on ne peut pas mettre dans une même rue, deux voies de circulation, une piste cyclable,une voie de bus et du stationnement, donc il faut faire des choix et on demande que ces choix soient favorables aux vélos".

Dani a ressorti pour l'occasion son vélo collector qui date de 1950. Il effectue tous ses déplacements à bicyclette et pour lui, le plus difficile, c'est la cohabitation avec les automobilistes "cette manifestation a au moins le mérite de leur montrer qu'on est nombreux (nous les cyclistes) et qu'ils devront de plus en plus accepter de partager les voies de circulation. J'avoue que ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque je fais remarquer à un automobiliste qu'il est garé sur une piste cyclable, ça peut vite tourner au conflit".

50% des trajets en voiture dans le Grand Nancy font moins de 3 kms

Le danger est en effet permanent souligne Joris, qui a définitivement abandonné la voiture pour s'acheter un vélo-cargo mais il hésite à emmener ses enfants car le risque est réel "ma fille de 10 ans veut souvent m'accompagner mais franchement à Nancy ce n'est pas simple, les voitures nous frôlent quand elles nous dépassent, c'est trop risqué".

Selon un baromètre des villes cyclables de 2019, Nancy a été classée F sur un tableau allant de A à G. Selon l'association EDEN, 50% des trajets effectués en voiture sur le Grand Nancy font moins de 3 kms.

La Métropole a lancé une vaste concertation. Elle devrait aboutir au vote d'un plan de mobilités à l'automne prochain.